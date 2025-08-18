Turismo senza limiti per over 60: "L’App per rendere sicuri i viaggi delle persone anziane e fragili"

Una nuova tendenza, rivoluzionaria e a passo con i tempi. Ecco sperimentata (e pronta per essere usata) la nuova frontiera per le vacanze e le gite ‘sicure’ delle persone più fragili. I ‘turisti d’argento’ potranno ora muoversi anche in Romagna con più tranquillità. Sbarca a Cesena il progetto ‘Silver tourism’ (un settore in crescita, nato in Giappone trenta anni fa e diffuso in America e Europa). Viaggi, pensati per un pubblico dai 60 anni in su, ma anche per persone con disabilità. Le destinazioni sono le più svariate: dai trattamenti termali ai viaggi culturali o educativi, come tour in musei e siti storici, dai soggiorni al mare o in montagna. Niente è lasciato al caso: i trasporti, gli alloggi, le attività per persone con problemi di mobilità, le strutture sanitarie. Il progetto Silver Tourism è stato messo a punto a Cesena dall’azienda eResult in collaborazione con Cupersafety, impresa che sviluppa soluzioni domotiche per l’assistenza e la sicurezza delle persone.

Come funziona? I diretti interessati scaricano un’App e hanno a disposizione degli strumenti per muoversi in sicurezza: una fascia al polso che controlla il battito cardiaco, un’altra fascia sul petto, e una ‘soletta’ nella scarpa in grado di monitorare la fatica fisica. "Di recente si è concluso a Bari il nostro progetto Silver Tourism, dedicato a promuovere il turismo accessibile per anziani e persone fragili – spiegano dall’azienda cesenate eResult specializzata in soluzioni software -. Il gruppo che ha aderito alla sperimentazione (durata un anno) era formato da persone non vedenti".

"Il progetto nasce con l’intento di rendere il turismo più accessibile e stimolante per persone anziane o fragili – spiega Elisa Bouccin, project specialist di eResult e della sperimentazione di Silver Tourism con il gruppo Peba di Bari –. Ci avvaliamo di 4 strumenti tecnologici che lavorano insieme: un’App mobile, una soletta sensorizzata, un pulsossimetro e una fascia cardiaca. Con questi strumenti sono costantemente monitorate le condizioni del partecipante durante l’escursione, la gita o il viaggio. E i percorsi sono studiati appositamente per ogni utente. L’App segnala gli itinerari, suggerisce percorsi adatti alle condizioni fisiche dei partecipanti, indica punti di ristoro, servizi igienici, livelli di difficoltà. Le ‘fasce’ raccolgono dati sui parametri vitali, come il battito cardiaco o eventuali difficoltà respiratorie. In caso di anomalie, l’App manda un alert all’utente così da suggerirgli di rallentare o fare una pausa. Inoltre, i parenti o i caregiver possono seguire a distanza e in tempo reale la posizione e lo stato di salute dell’utente, garantendo interventi rapidi in caso di bisogno. Restare attivi è uno dei segreti per un invecchiamento sano. Camminare, godersi una giornata all’aria aperta: sono esperienze che migliorano il benessere fisico e mentale, soprattutto per le persone anziane".