Turismo sostenibile con Stay green

A Cesenatico entra nel vivo la seconda edizione di "Stay green", il progetto che misura la sostenibilità e l’economia circolare negli alberghi. Il protocollo è stato firmato Hera, Comune e Adac-Federalberghi. L’iniziativa, che i promotori sottolineano essere unica nel panorama nazionale, ha lo scopo di promuovere buone pratiche ambientali nelle attività turistiche. Sinora sono coinvolti 20 hotel, il cui compito è diventare un modello di riferimento estendibile anche ad altri territori. "Stay green" è un’iniziativa nata nel laboratorio di idee HeraLab ed in riviera Adac è l’unica associazione ad aver iniziato questo percorso per sensibilizzare i propri associati ed avvicinarli ad un mondo più sostenibile, dove i turisti trovano anche proposte culturali e naturalistiche per conoscere il territorio, possono utilizzare mezzi a basso impatto ambientale, tecnologie ed accorgimenti per ridurre lo spreco di acqua e di energia, e per fare una corretta raccolta differenziata. La novità è rappresentata dalla misurazione delle performance degli aderenti alla rete green, grazie all’individuazione di parametri di riferimento per valutarne il comportamento sostenibile. Questi parametri, che sono stati perfezionati e adottati nell’ambito di una serie di incontri di confronto con gli alberghi aderenti al progetto, partono dal primo standard nazionale in grado di fornire un metodo di misurazione uniforme e coerente della circolarità di un’organizzazione, la UNI-TS, che si basa su un set di indicatori, una parte dei quali fa riferimento ai servizi che fornisce Hera, energia, acqua e rifiuti. L’iniziativa si è sviluppata in tre fasi, partendo dall’analisi degli indicatori di prestazione previsti dalla normativa per valutarne la declinazione al mondo alberghiero, con l’individuazione di comportamenti utili a migliorare il livello di sostenibilità e circolarità. Successivamente è stato avviato il monitoraggio dei parametri di riferimento relativi ai servizi forniti da Hera, procedendo a suggerire gli obiettivi di miglioramento. Infine è stata definita la modalità con cui poter comunicare quali siano gli impegni presi e gli obiettivi raggiunti dalle strutture alberghiere in termini di sostenibilità ed economia circolare, con il supporto di Hera in tutte le fasi del percorso. Per la realizzazione del progetto è stato istituito un Comitato Guida, costituito da membri individuati dai tre partner, che sono Hera, Adac e Comune, con il compito di sviluppare le attività previste, monitorarne esecuzione e tempi e condividere infine i risultati con clienti, cittadini e istituzioni. Quest’anno l’obiettivo è aumentare il numero di albergatori coinvolti.

Giacomo Mascellani