Turismo verde e sport,. Valbonella compie 30 anni

"Valbonella" fa trenta e lode, visto che è anche meta di tante scuole. Quel Centro Turistico e di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità, incastonato a quota 700 metri alle falde del Còmero, ha compiuto 30 anni dalla sua inaugurazione, avvenuta il 19 giugno 1994. Trenta anni di attività, durante i quali "Valbonella", ex podere di montagna ad alcuni chilometri da Bagno di Romagna, è sempre andata in un crescendo di migliorie strutturali e dei servizi, specie sul versante green, anche con la recente installazione di un impianto fotovoltaico, oltre che di un impianto solare per la produzione di acqua calda e di punti ricarica per auto elettriche. La felice idea della sua completa ristrutturazione, ampliamento e riconversione in struttura extralberghiera scaturì nei primi anni ‘90 dall’iniziativa del nuovo proprietario di quell’ex podere, Bruno Burnazzi, titolare e gestore del Centro di Valbonella per i primi 10 anni. Il "Centro", che dal 2004 è gestito da Daniele Biella, offre vari impianti, servizi, ambienti per le attività didattiche per le scuole, centri estivi, ritiri squadre, summer camp, corsi musicali, e per varie altre attività ludiche e sportive. Dice Bruno Burnazzi: "Ho gestito 10 anni Valbonella, una struttura all’avanguardia che è sempre andata migliorando nel corso degli anni. Sin dall’inizio della sua attività è stata punto di riferimento per il turismo verde". "Da 20 anni porto avanti con tanta passione questa struttura – sottolinea Daniele Biella –, che mi permette di ospitare anche tante scuole per fare educazione ambientale. Un’attività che va in connubio con la mia passione per l’ambiente e anche con la mia laurea in agraria".

Gilberto Mosconi