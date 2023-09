Turista muore d’infarto mentre fa il bagno

E’ entrato in acqua davanti al Bagno Delio a San Mauro Mare per fare il bagno ed è morto di infarto. E’ accaduto ieri mattina poco dopo le 11 a un turista di 78 anni della provincia di Torino. A qualche metro dalla battigia si è sentito male e si è accasciato. Se ne sono accorti i bagnini di salvataggio che si sono precipitati in acqua, allertando i soccorsi. Lo hanno preso e portato a riva. Hanno iniziato subito le pratiche di rianimazione continuate poi dal personale del 118. Ma non c’era più nulla da fare. L’uomo è morto per infarto e non per annegamento. Una morte naturale tanto è vero che il corpo recuperato dall’agenzia di pompe funebri Magnani di Savignano sul Rubicone è stato già consegnato alla famiglia. Sul posto anche gli uomini della Capitaneria di Porto di Cesenatico. Si tratta del quarto uomo, che in questa estate sulla nostra riviera, muore di infarto appena entrato in acqua.