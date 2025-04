Turisti della riviera, pacchetti per scoprire la cultura dell’entroterra

L’amministrazione comunale di Cesena ha stipulato un accordo con alcuni albergatori di Cesenatico, con l’intento di dare vita a una nuova proposta turistica. L’iniziativa consiste in un modo per spronare i turisti presenti in zona, in particolare quelli della Riviera, a scoprire le bellezze del territorio cesenate e promuoverlo nella sua totalità, partendo dalla costa e arrivando fino a Cesena e al territorio collinare circostante. La collaborazione è inserita nel contesto degli accordi stretti tra l’assessorato al turismo del Comune di Cesena e Adac Federalberghi Cesenatico, volti a valorizzare la Vallata del Savio sotto gli aspetti economico, culturale e ricettivo.

Si tratta di un progetto che vuole spingere i turisti a compiere esperienze lungo l’intero territorio dal mare all’entroterra, garantendo una serie di mini-pacchetti a tema e potenziando tra gli altri il servizio offerto dalle strutture ricettive della costa. La Dmc ‘I Percorsi del Savio’, organizzatrice dell’iniziativa, ha presentato ai clienti degli alberghi di Cesenatico una serie di proposte in vista dell’estate 2025, tra le quali spiccano: un tour guidato a Cesena tutti mercoledì da metà giugno fino a metà settembre, la possibilità di acquistare online due tour in e-bike con partenza da Cesenatico, la creazione di tour personalizzati per piccoli gruppi e l’invio periodico delle attività turistiche della Vallata.

"In queste ultime settimane abbiamo avviato un confronto proficuo con gli albergatori della costa – dichiara l’assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari – che nel corso della stagione estiva accolgono migliaia di turisti provenienti da tutta Europa e dal mondo per godersi l’estate romagnola. In questo contesto si colloca l’accordo stretto con gli albergatori di Cesenatico che, d’intesa con la ’Dmc I percorsi del Savio’, si sono impegnati a creare pacchetti turistici tesi a consentire ai visitatori di scoprire le bellezze artistiche, storiche e culturali di Cesena nell’ambito dei vari pacchetti proposti".

Giacomo Lippi