Turisti in riviera. Le feste di Natale sono da record

A Cesenatico il turismo tiene e si guarda con ottimismo alla prossima stagione estiva. I dati relativi al 2023 indicano 597.317 arrivi, con un incremento dell’1,6% sull’anno precedente e del 6,1% sul 2019, l’anno di riferimento prima del Covid. Le presenze si confemano sui tre milioni e mezzo di pernottamenti, per la precisione 3.475.378, con un -0,9% sull’anno precedente, ma +2,1% sul 2019. Le presenze di vacanzieri italiani sono state 2.889.390 (-1,3% sul 2022 e più 2,3% sul 2019), mentre le permanenze di turisti stranieri sono state 585.988 (-1% sul 2022 e +1,2% sul 2019). Tenuto conto delle difficoltà d’inizio estate legate all’alluvione, ma anche al maltempo di inizio giugno e all’aumento dei tassi di interesse che ha reso la vita più cara alle famiglie, il sistema ha retto. Tuttavia è chiaro che in riviera c’è la necessità di ristrutturare gli hotel e dare certezze agli operatori balneari.

La bella sorpresa viene da un ottimo mese di settembre, caratterizzato da tutti segni più, anche in virtù del fatto che le persone hanno preso il sole fino a metà ottobre. La fiera autunnale Il Pesce fa festa ha il fatto il pieno di buongustai, molti dei quali hanno soggiornato negli alberghi e al Cesenatico Camping Village, ed il Natale è stato da record. Queste presenze fuori stagione hanno contribuito a mitigare le perdite di inizio estate ed è proprio sulle festività natalizie che si è soffermata l’assessore al turismo Gaia Morara.

"Cesenatico è la terza destinazione regionale, dietro solo a Bologna e Rimini – ha detto –. Nell’analisi dei numeri di questa stagione, non possiamo prescindere da considerare l’alluvione, anche se noi non siamo stati colpiti in maniera severa e tragica come altre città vicine, ma c’è stato un innegabile impatto sulla stagione estiva e i numeri ne hanno risentito. Tutto questo però è stato compensato da un ottimo mese di settembre con le attività ricettive e i ristoranti che hanno portato avanti lo sforzo di rimanere aperti più a lungo, anche per sfruttare l’onda dei tanti eventi sportivi che si sono dovuti svolgere giocoforza a fine stagione. Infatti i pernottamenti di settembre registrano un importante incremento".

"Il dato più eclatante riguarda però il Natale – ha concluso – con il porto canale sempre pieno dall’accensione del Presepe della Marineria in poi, con tutti gli eventi che sono stati un successo. I pernottamenti in dicembre hanno registrato un più 62 per cento rispetto al 2022 e addirittura un più 114 per cento rispetto al 2019, segno che la strada intrapresa è quella giusta. Siamo già al lavoro da settimane con la Dmo per programmare la promozione della prossima estate".

Giacomo Mascellani