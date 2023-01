Turroni indaga a Castelgiorgio

di Elide Giordani

Con un romanzo breve tra fantasy e gotico Paolo Turroni si affaccia alla scrittura creativa. Un approdo non così sorprendente considerata la sua familiarità con la penna tra attività giornalistica e, soprattutto, produzione saggistica che lo ha posizionato tra gli autori a cui si devono alcuni spaccati dell’identità, principalmente culturale, della nostra città. Turroni ha anche scritto un testo per il teatro "La commedia nel baule". Il suo primo romanzo "I misteri di Castelgiorgio", edito dalla Società Editrice "Il Ponte Vecchio", verrà presentato domani alle 17 nella Sala Lignea della Malatestiana.

Turroni, nel libro si scorge un legame con un sito del nostro territorio. E’ così?

"L’immagine suggestiva di un castello demolito e della torre fatta esplodere è stato il primo spunto narrativo. Ma tutto è nato da una nebbia misteriosa e innaturale che nasconde le cose. E’ quello il prologo, il resto è venuto da sé. All’inizio non avevo idea di come si sarebbe sviluppato".

Ma il paese è inequivocabilmente San Giorgio.

"L’ho volutamente chiamato Castelgiorgio per evitare un collegamento troppo stretto con il luogo reale e lasciare spazio alla fantasia".

Trama curiosa che spinge al piacere della scoperta. Poi c’è il mondo dei ragazzi, che sono gli attori principali della storia.

"È un testo pensato per in pubblico giovane e dunque ci volevano personaggi in cui i ragazzi potessero identificarsi. Da tanti anni vivo accanto ai ragazzi nella mia funzione di insegnante e ciò mi ha reso facile partire da una scuola".

Come è stato passare alla scrittura creativa dopo tanto saggi?

"Ho sentito il bisogno di raccontare una mia storia dopo due anni di vicende nere raccontate nei due volumi ‘Cesena criminale’, un lavoro che un po’ mi ha segnato. Mi sono dedicato solo a crimini, delitti, omicidi. Avevo bisogno di uscire da una realtà troppo cruenta per uno spazio fantastico".

È un racconto lungo o un romanzo breve?

"Penso che possa rientrare nella categoria dei romanzi brevi, volutamente, anche per mantenerlo in un numero di pagine che si concili con i costi attuali della carta. Ma anche per facilitare la lettura. Potrebbe essere il primo capitolo di una serie. Intanto vediamo che seguito avrà".

Una prosecuzione di storie sui luoghi cesenati del mistero? "Potrebbe essere che la protagonista principale continui queste sue avventure. Alcune linee narrative non sono chiuse".

Altra caratteristica del libro sono le illustrazioni. Di chi portami la firma?

"Sono produttori a chilometro zero, ossia mio padre e mio zio. È questo per me è un valore aggiunto emozionante. Nella narrativa per adolescenti poi un po’ di immagini alleggeriscono il carico del libro".

E’ solo per i ragazzi?

"Spero che possa piacere a tutti, ma soprattutto ai ragazzi, che sono i lettori del futuro. Scriverlo è stato un divertimento".