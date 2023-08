Tutta Bagno di Romagna si è fermata per l'ultimo saluto a Lisa Portolani: commozione e cordoglio

di Gilberto Mosconi

In un’atmosfera di profonda tristezza, cordoglio e commozione, hanno avuto luogo ieri pomeriggio a Bagno in una basilica di Santa Maria Assunta gremita (tanti hanno dovuto trovare posto nell’adiacente piazza Ricasoli), i funerali di Lisa Portolani, (foto) 42 anni, spentasi, lunedì scorso all’Ospedale Angioloni di San Piero, dopo una malattia che l’aveva colpita cinque anni fa. Dopo le esequie, la salma è stata tumulata nel cimitero monumentale di Bagno, accompagnata da un lungo corteo di persone. Lisa lascia, affranti dal dolore, il marito Luca Locatelli, le figlie Linda e Letizia, la mamma Wilma e il babbo Romano, la sorella Laila.

Bagno e altre località dei dintorni si sono fermate per dare l’ultimo commosso, affettuoso saluto a quella giovane donna, moglie, mamma, che una crudele malattia ha portato via troppo presto all’immenso affetto e amore dei suoi cari. La prematura scomparsa di Lisa, originaria di Bagno, da anni residente a San Piero dopo che si era sposata, ha destato grande cordoglio. Molto stimata e conosciuta, era stata per vari anni impiegata nella sede di San Piero della Coldiretti, che unitamente a tutti i colleghi, la ricorda, in un manifesto funebre. In altri manifesti, per l’ultimo caro saluto a Lisa, viene, altresì, ricordato il "suo sorriso che rimarrà sempre nei nostri cuori", "la sua forza e la sua voglia di vivere!".

La notizia della scomparsa di Lisa è stata postata anche sui social, con alcune centinaia di affettuosi, commossi ricordi di quella giovane dolce mamma, che ha lottato per cinque anni contro quel maledetto male. Ricordano i suoi familiari: "Lisa, sostenuta da una fede incrollabile, ha affrontato con lucidità e coraggio il lungo percorso della malattia, senza mai rinunciare a quel sorriso che ha saputo portare pace nel cuore dei familiari e degli amici".