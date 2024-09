Tutte le plusvalenze del Chievo. L’incrocio con quelle dell’Ac Cesena

L’udienza di ieri del processo per la bancarotta dell’Ac Cesena, l’ottava dal 15 novembre di due anni fa, quando prese il via, è stata dedicata al fronte veronese dell’inchiesta sulle plusvalenze, semplice trucchetto contabile per far quadrare i bilanci anche se le casse sono vuote. Lo ha spiegato bene al collegio giudicante, presieduto da Marco De Leva, l’investigatore della Guardia di finanza di Verona Stefano De Martino: Chievo e Ac Cesena si scambiavano giovani calciatori con fittizie quotazioni milionarie, le cessioni producevano forti plusvalenze immediate, mentre gli acquisti venivano ammortizzati in cinque anni. In realtà soldi veri non se ne vedevano perché le operazioni finanziarie venivano compensate dalla Lega Calcio, tra Chievo e Cesena il saldo era sempre vicino allo zero.

Il Chievo acquistò nove giovani calciatori e ne cedette dodici; per dare meno nell’occhio le operazioni, concentrate soprattutto in giugno, verso la fine dell’anno fiscale, venivano frazionate in una decina di fatturazioni. I bilanci e le dichiarazioni Iva venivano firmate dal presidente Luca Campedelli, esponente della famiglia proprietaria dell’azienda dolciaria Paluani, travolta dal crack della società calcistica: entrambe le realtà, un tempo additate come esempi da imitare, ora a Verona sono solo un brutto ricordo. Luca Campedelli, che non ha alcuna parentela con Igor che fu presidente del Cesena ed è uscito da questo processo con un patteggiamento, ha seguito con attenzione tutte le udienze del processo e sarà interrogato in una delle prossime udienze, il 29 ottobre o il 14 novembre.

Ieri avrebbero dovuto essere sentiti come testimoni anche l’ex presidente Giorgio Lugaresi e l’ex direttore generale Gabriele Valentini, ma i loro interrogatori sono stati rimandati al 15 ottobre.

