Tutte le quattordici liste ammesse dalla Prefettura

Si sono concluse le operazioni di controllo della regolarità delle 14 liste presentate per le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno a Cesena da parte della Commissione circondariale della Prefettura di Forli-Cesena. Tutte le liste sono state ammesse alla consultazione elettorale, anche l’ultima presentata sabato mattina prima della scadenza delle 12, ’Cesena viva e unita per la pace e il bene comune’ con i 23 nomi in lista e il candidato sindaco civico Paolo Sensini che si affianca a Enzo Lattuca (Pd) per il centrosinistra sostenuto da sei liste, Marco Casali (FdI) per il centrodestra sostenuto da quattro liste e il civico Marco Giangrandi (Cesena Siamo Noi) appoggiato da tre liste.

Si è anche proceduto al sorteggio per la numerazione dei candidati e delle liste nella scheda elettorale con Sensini primo, Giangrandi secondo, Casali terzo e Lattuca quarto che verranno disposti a scacchiera. In quest’ordine i nomi dei candidati compariranno sulla scheda con sotto di essi l’elenco delle liste a sostegno.