Alessandro Caporaletti
1 nov 2025
RAFFAELLA CANDOLI
Tutte le storie di Elsa Morante in tre incontri

Progetto di Alchemico Tre: un’esplorazione dell’eredità letteraria della scrittrice attraverso diversi tipi di linguaggio

L’attore Michele Di Giacomo, fondatore della compagnia Alchemico Tre (f. Ravaglia)

A quarant’anni dalla scomparsa di Elsa Morante, una delle voci più incisive e visionarie del Novecento italiano, la compagnia teatrale Alchemico Tre, fondata nel 2015 dall’attore-regista Michele Di Giacomo, dedica alla scrittrice un progetto speciale. Dopo aver prodotto lo spettacolo "Dodici stanze per Elsa Morante" interpretato da Tamara Balducci e lo stesso Di Giacomo, la compagnia sceglie di concludere il percorso "Rileggere Elsa Morante" con una rassegna aperta a tutta la cittadinanza, un’occasione per riflettere insieme su come il pensiero e le opere della scrittrice continuino a parlare al presente e, soprattutto, ai più giovani.

Tre incontri pubblici, guidati da voci autorevoli della critica e della scena contemporanea, inviteranno a esplorare la sua eredità letteraria attraverso linguaggi diversi, dalla narrativa alla poesia, fino alla nuova comunicazione culturale sui social. L’iniziativa è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, con il Comune di Cesena e la Biblioteca Malatestiana, e il contributo di BBC Romagnolo.

Programma degli incontri a ingresso libero:

  • Giovedì 6 novembre Palazzo del Ridotto, alle 18, "Le storie della Storia": reading dal romanzo La Storia, con l’attrice e drammaturga Chiara Lagani e la professoressa Tiziana De Rogatis, accompagnate dalle sonorizzazioni di Andrea Gianessi. Uno sguardo sul libro attraverso le figure femminili che lo abitano e che ancora oggi ci interrogano.
  • Venerdì 7, Aula Magna Biblioteca Malatestiana, alle 17.30, "In poesia – da Morante alla nuova poesia orale". A partire da Il mondo salvato dai ragazzini, la ricercatrice Elisa Attanasio dialogherà con i giovani artisti Gloria Riggio e Giorgiomaria Cornelio. Consuelo Battiston darà voce ai testi della Morante.
  • Sabato 8, Aula Magna Biblioteca Malatestiana, ore 17.30, "E sembra quasi vero", l’autore e divulgatore Riccardo Pedicone riflette sull’eredità letteraria del Novecento e su come gli scrittori influenzino i linguaggi creativi delle nuove generazioni. Conduce la giornalista Ilaria Cecchinato.

Accanto agli incontri, il progetto propone Intrecci, un laboratorio gratuito e riconosciuto come PCTO (percorsi per le competenze trasversali e orientamento) che permette ai giovani di partecipare alla creazione di uno spettacolo teatrale in tutte le sue fasi, fino al debutto al Bonci nel maggio 2026 durante CreAzioni – Festival di teatro e scuola Elisabetta Turroni. "La domanda da cui si partirà – spiega Di Giacomo - è semplice e fondamentale: che cos’è l’amore? Attraverso scrittura, movimento, musica e confronto, i partecipanti esploreranno i loro desideri e le loro relazioni, immaginando una nuova idea di società fondata sull’amore".

Si potrà scegliere uno tra i tre percorsi:

  • Scrittura teatrale, con la drammaturga Teresa Vila. Termine iscrizioni: 20 novembre. Avvio: dicembre 2025; 30 ore complessive;
  • Recitazione e messa in scena, con il regista e attore Michele Di Giacomo. Termine iscrizioni: 20 novembre e avvio a febbraio 2026; 40 ore complessive;
  • Sound design e musica per la scena, con il compositore Mirto Baliani. Termine iscrizioni: 20 novembre e avvio marzo 2026 per 25 ore complessive.

Per iscriversi specificando il laboratorio di interesse: mail: progetti@teatrobonci.it; Whatsapp: 339 7767949; tel: 0547 355733.

