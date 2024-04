Tutte pazze per l’uncinetto al corso per principianti

Tutte pazze per il vecchio, intramontabile uncinetto che spopola a Sarsina. Il progetto della Consulta delle donne sarsinati ha già fatto centro già al primo incontro con il pienone per l’avvio del corso per imparare a usare l’uncinetto. La Consulta delle donne opera dal 2010, introdotta dall’allora sindaco Manlio Bartolini e promuove progetti e iniziative orientati alla valorizzazione e al miglioramento del ruolo delle donne nella comunità, nel lavoro e nella famiglia.

"Si tratta di un organismo molto importante nel nostro Comune - rimarca il sindaco Enrico Cangini - con una efficace progettualità e contribuisce a rinsaldare la coesione sociale e ad offrire opportunità formative e ricreative per le donne sarsinati in ambito comunitario". La Consulta si coinvolge anche in iniziative solidali e collabora con le associazioni di volontariato.

Quest’anno l’attività formativa, che in passato ha visto la proposta di percorsi sulla digitalizzazione e sullo studio delle lingue straniera, ha messo in cantiere il corso di uncinetto rispondendo alle esigenze di una vasta utenza. L’adesione è stata superiore ad ogni più rosea aspettativa e sono state una quarantina le donne che hanno partecipato alla prima lezione, di tutte le età, per apprendere un’arte antica e ancora molto praticata. Il corso proseguirà tutti i martedì di aprile nei locali della biblioteca comunale di Sarsina.

La promozione del corso sul profilo facebook del Comune di Sarsina ha ottenuto riscontri favorevoli e c’è chi ha postato messaggi anche dalla Toscana complimentandosi per l’iniziativa e chiedendo il permesso di proporla anche in altri comuni.