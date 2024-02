Tutti a ‘Casa Betania’. I ragazzi sperimentano la convivenza. E dimenticano il telefono

Una fetta troppo larga di ragazzi dai 13 anni in su avrà pure smesso di essere praticante, come sacerdoti ed educatori lamentano, ma Casa Betania è una storia che va controcorrente e racconta che tutto è possibile, mai disarmare. C’è giovane prete cesenate che prende le classi degli studenti e le porta a cementare il rapporto h 24, non solo a scuola, scoprendo un modo diverso di stare insieme attraverso le convivenze di qualche giorno, poco meno di una settimana, nelle ampie opere parrocchiali, pernottando nelle stanze che furono dei frati dell’Osservanza. Diventarono deserte, ma don Fabrizio Ricci con tante iniziative ha trovato il modo di occuparle e farle vivere. Ha ospitato anche le famiglie alluvionate. Col passaparola Casa Betania spacca a tal punto che una classe tira l’altra, la voce si è sparsa di istituto in istituto superiore e adesso sono i ragazzi che chiedono a don Fabrizio Ricci, parroco dell’Osservanza, di potersi prenotare quando c’è uno spazio libero.

"Succede già da anni – spiega il sacerdote – ma le convivenze sono aumentate da quando quest’anno ho iniziato a insegnare religione all’istituto Serra. Casa Betania è il nome con cui abbiamo chiamato la casa delle convivenze: come nel Vangelo Betania è il luogo dell’accoglienza e dell’amicizia, del servizio e dell’ascolto, lì ci sono gli amici di Gesù, Maria, Marta e Lazzaro, così anche noi vorremmo ispirarci a questo modello evangelico quando accogliamo i ragazzi e proponiamo loro l’amicizia nostra e di Cristo. In dieci anni abbiamo ospitato circa 550 ragazzi delle superiori e universitari. Quest’anno ne abbiamo accolte due di Ragioneria, una quinta del classico Monti e una quinta dello scientifico. E chi viene di solito chiede di fare il bis".

"Gli studenti – prosegue don ’Bicio’, come lo chiamano i ragazzi – sono accompagnati da un’equipe di quindici universitari e lavoratori che a turno gestiscono la casa. Ogni esperienza può contare su cinque o sei animatori che propongono le attività e stanno con i ragazzi ai quali mi aggiungo spesso volentieri anche io". Con quali risultati? "I ragazzi si sentono più uniti tra loro, è come se si scoprissero ben oltre quello che offre il banco di scuola e il feedback è molto positivo. L’effetto si riverbera nella vita di classe, si vogliono più bene". È anche un’esca per riacciuffarli alla fede? "Si offre ai ragazzi un’opportunità di compagnia vera e si parla anche di Gesù, ma senza imposizioni, rispettando la libertà di ciascuno", spiega il prete.

"Ai ragazzi cerchiamo di fare sperimentare che amàti amiamo e la convivenza diventa un’esperienza unica", aggiunge l’animatrice Ludovica, 22 anni. "Sono cinque giorni in cui ti arriva una botta d’amore e consapevolezza di quello che sei che ti spinge a fare sempre meglio", sottolinea Matteo, 22 anni, studente di economia che ha sperimentato la convivenza. "Attraverso i vari momenti di condivisione si può provare la bellezza delì’esperienza cristiana" mette in luce Elena, insegnante e animatrice. "Mi invitò Federico, un compagno di classe, ero in terza superiore. L’ho rifatta in quinta e ho sperato che prima o poi don Bicio mi chiamasse a fare l’animatore ed è successo", condivide Francesco, studente di ingegneria. E come si trascorrono le serate inseieme? "Ogni sera c’è un’attività – spiega ancora don Fabrizio Ricci – che propone un percorso di sé, introspezione e azione pensato in base alla classe che accogliamo. Al pomeriggio i ragazzi fanno i compiti e stanno insieme. Cellulari e strumenti digitali non servono a Casa Betania e diventa quasi naturale non averne bisogno. Ci si diverte molto, sono ragazzi, ed è una gran cosa vederli partire verso la scuola tutti insieme al mattino".