Tutti a scuola di pastorizia. Selezionati gli otto alunni

La pastorizia come compagna di banco. Per quello che forse è il mestiere più antico del mondo, sono stati selezionati gli otto studenti della scuola per pastori e allevatori nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi (di cui fa parte anche Bagno di Romagna) nell’ambito del progetto Life ShepForBio, confinanziato dall’Unione Europea. Un progetto, con obiettivo professionale, che per il 2024 ha influenzato, vinto e convito, nell’era di pc e social, a presentare domanda un centinaio di giovani.

"La scuola è stata pensata sul modello delle migliori esperienze europee – spiega Luca Santini, presidente del Parco Nazionale – e esi configura come un’attività di contrasto allo scarso ricambio generale presente nel mondo zootecnico. Si pone quindi come obiettivo anche quello di promuovere il pastoralismo nelle aree rurali e montane e lo fa tramite quattro cicli di formazione, nel quadriennio 2023-2027".

Tra le 94 domande ricevute dal Parco per il 2024, sono state ammesse a colloquio 38 persone. Di queste 26 si sono presentate ai colloqui per ambire agli 8 posti disponibili (4 ragazze e 4 ragazzi). Provenienti da tutta Italia, con prevalenza dall’Emilia-Romagna e Toscana, e in gran parte di età inferiore ai 30 anni, i candidati hanno mostrato diversità sia dal punto di vista della formazione, con presenza anche di laureati in discipline del settore, sia da quello occupazionale, con figure già impegnate professionalmente nel campo.

Gilberto Mosconi