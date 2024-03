Tutti diversi ma uguali: l’ultimo raduno

Una quarantina di persone ha partecipato all’ultimo incontro del sodalizio Tutti diversi ma uguali, giunto ormai alla decima edizione, che si è svolta al ristorante pizzeria La Cuccagna di Ponente.

È stata una ulteriore occasione per vivere un momento conviviale, per un gruppo di persone che si ritrovano periodicamente da oltre un anno con l’obbiettivo di rendere felice e far sorridere anche i ragazzi meno fortunati. Fra gli interventi anche quello del consigliere regionale Massimo Bulbi e di Padre David.