Tutti gli uomini del Cesena. Andata, ecco il pagellone

Sarà anche vero che i voti che contano sono quelli di fine anno, ma le pagelle si portano a casa anche al termine del primo quadrimestre. Magari con la manica un po’ più stretta, per chiarire che la parte che conta deve ancora arrivare.

Dunque eccoci qui, con la valutazione del Cesena di mister Domenico Toscano al termine del girone d’andata.

Pisseri (19 presenze) 6,5. Finalmente il Cesena ha un portiere e arrivano parate da campione, come quelle di Pescara. Non è un marziano nelle uscite ma consegna ai suoi una sicurezza smarrita fino a maggio.

Ciofi (11 presenze, 3 gol) 7. Ancora positivo questo ragazzo col Cavalluccio stampato sulla pelle, almeno fino allo stop imposto da una bastarda ernia inguinale che lo bloccherà fino a febbraio.

Prestia (19) 7,5. The wall. Dalle sue parti non si passa, ulteriormente migliorato rispetto alla scorsa stagione, comunque giocata ai massimi livelli. Imprescindibile e insostituibile e per fortuna sempre presente.

Silvestri (18, 3) 7. Il cugino scapestrato, bravissimo, a volte tatticamente bricconcello, serve un urlo di Toscano e dell’altro palermitano a rimetterlo in riga. Per il resto un altro imprescindibile, micidiale in attacco.

Pieraccini (9, 2) 7. Nel calcio la fortuna ha un ruolo importante, ma bisogna aiutarla. Coglie l’occasione della vita per l’infortunio di Ciofi e si fa trovare prontissimo, con due gocce d’oro sotto la Mare. Gara dura rimetterlo in panca quando tornerà il titolare.

Adamo (18, 2) 8. L’ esplosione nucleare di questa stagione, migliorato in tutto, fisico, testa, abnegazione, piedino fatato per la più lunga catena di assist in Italia. Segna anche, ma le vere perle sono i palloni per i compagni solo da buttare dentro.

Pierozzi (17, 1) 6. Nella ciurma dei baby è stato sinora il meno performante, un buon rincalzo senza pretendere la luna.

Varone (16, 1) 6. La concorrenza si è fatta tosta e gli acciacchi non gli hanno dato tregua. Non sta mantenendo le premesse anche perché gioca col bilancino, per ’colpa’ di Francesconi.

Francesconi (17) 7. Il fido scudiero di De Rose da cui ha assorbito la ’garra’ per uno dei centrocampi più tignosi della categoria. Gioca da veterano, diventa titolare fisso e il cassiere gongola.

De Rose (19) 8. Invecchiando migliora come il vino buono, ma ha taroccato la carta di identità. Insostituibile uomo ovunque, diga foranea per la difesa e trampolino di lancio per l’attacco, colonna portante del Cesena dai grandi numeri, capitano senza macchia.

Donnarumma (16, 3) 7. Quando pensiamo che da quelle parti lo scorso anno giocava Calderoni vengono i brividi. Giocatore intelligente, completo, tatticamente e tecnicamente di altra categoria, autore di mezza dozzina di assist e anche di un buon bottino di reti. Un capolavoro di Artico.

Saber (13, 3) 6,5. Una volta per questi tipi si diceva genio e sregolatezza. Discontinuo, capace di mangiarsi gol già fatti e poi di segnare la doppietta più importante della stagione a Perugia.

Berti (17, 2) 7. Meriterebbe di stare sempre in campo, ma quando il gioco si fa sporco la sua classe cristallina non emerge con la consueta chiarezza. Mandiamo un bacione a Firenze che ce l’ha rimandato gratis, maturo e migliorato.

Kargbo (15, 3) 7. Finalmente efficace dopo stagioni in naftalina, segna e offre palle preziose da trasformare in gol. Se limita gli egoismi diventerà fondamentale nel ritorno a scardinare le difese chiuse a riccio.

Ogunseye (13, 2) 6. Cicca dopo una partenza al seltz perché a volte un fisico marmoreo è fragile come il vetro. Mancano i suoi gol, per ora ci hanno pensato gli altri, nel ritorno però si deve svegliare.

Corazza (16, 6) 6. In ritardo sulla tabella di marcia, bersaglio preferito di arbitraggi in cerca di protagonismo gratuito che gli costano squalifiche chilometriche, non è da lui segnare solo col Pineto in 3 mesi tondi.

Shpendi (15, 10) 8,5. Han sempre detto che è meglio del gemello e lo dimostra a suon di gol e prestazioni da urlo. E’ il gioiello della corona, indispensabile, in 15 match 10 gol, capocannoniere spavaldo e sbarazzino.

Chiarello (4, 1) 5. A gennaio deve cambiare aria, per il bene suo perché è un ragazzo perbene che non merita di soffrire. Un gol alla Fermana e uno sbagliato a Chiavari che avrebbe segnato pure il magazziniere.

David (8) 6. Un altro gioiellino, momentaneamente in naftalina perché la concorrenza non demorde. Verrà il suo turno e sarà un altro capolavoro della cantera bianconera.

Bumbu (6, 1) 6. Un’involuzione negativa, non gioca mai e quando lo fa è spesso fuori ruolo per trovargli posto condannandolo a prestazioni senza luci.

Siano, Nannelli, Coccolo, Piacentini, Giovannini ng. Importanti negli equilibri durante gli allenamenti in settimana e nello spogliatoio anche se sinora non hanno avuto occasioni per mettersi in mostra perché chi gioca non lascia speranze.