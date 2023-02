"Tutti hanno un compito in caso di terremoto"

di Annamaria Senni

Nessun danno. Però la psicosi nelle scuole è scattata lo stesso. Oltre 40 scosse di terremoto in un mese, la maggior parte concentrate tra Cesenatico e Gambettola. Le più forti di magnitudo 4.1 risalgono a giovedì 26 e sabato 28 gennaio, quando si è generato il panico nelle aule che si sono svuotate in men che non si dica, con studenti e insegnanti riversati all’esterno degli edifici scolastici, in tutto il Cesenate.

Giuliana Massaro (foto), lei è dirigente di sei plessi a Gambettola, 1100 alunni tra infanzia, primarie e medie, come vi comportate in caso di terremoto a scuola?

"In ogni scuola, in base alla legge sulla sicurezza, esiste un responsabile. Nei nostri plessi è un ingegnere che si occupa di prevenzione e protezione".

Nei giorni in cui ci sono state le forti scosse, non tutte le scuole si sono comportate allo stesso modo. Cosa non ha funzionato?

"Ci siamo riuniti con la provincia e la protezione civile proprio perché ogni istituto scolastico ha messo in atto comportamenti differenti: chi faceva uscire i ragazzi, chi chiudeva le scuole, chi le teneva aperte. Ora si è diffusa una linea di comportamenti uguali per tutti".

Quali le regole vigenti?

"Il referente per la sicurezza redige il documento di valutazione dei rischi di ogni singolo plesso e formula un piano di emergenza. Si stabilisce ad esempio quale classe debba uscire per prima dalla scuola in caso di terremoto. Ogni persona all’interno della scuola ha un suo compito: ad esempio i bidelli devono attivare il segnale di evacuazione, chiudere il gas e la luce, e ogni insegnante deve portare gli studenti fuori dalla sua classe. Ogni istituto, due volte all’anno, fa le prove di evacuazione". Eravate pronti quando sono state avvertite le forti scosse a scuola?

"Quando c’è stato il terremoto tutti i bambini sapevano che dovevano andare sotto il banco e gli insegnanti sotto la cattedra. Anche in segreteria tutti sono andati sotto i tavoli. Appena finita la scossa, è iniziata l’evacuazione. Siamo usciti dall’istituto secondo l’ordine stabilito e ci siamo ritrovati nei punti di raccolta esterni, che possono essere il parcheggio o il cortile".

Perché a Gambettola avete tenuto le scuole chiuse mentre in altre zone gli istituti sono rimasti aperti? Da voi era più rischioso?

"Abbiamo saputo che l’epicentro era vicino a Gambettola e così abbiamo chiamato la sindaca e abbiamo pensato che era meglio tenere tutti a casa. Non tanto per il rischio, che con una scossa di quell’entità non c’era, ma più che altro per il lato emotivo, e la preoccupazione di studenti e genitori".

Come reagiscono i bambini e ragazzi quando tira il terremoto a scuola?

"Molti vanno in panico. C’è chi piange e si crea un allarmismo diffuso. Noi cerchiamo di tranquillizzarli, ma non è sempre facile, perché sono tanti e hanno paura".

In questi giorni c’è la paura del terremoto a scuola?

"Siamo più tranquilli, perché abbiamo fatto tutti i controlli ed è emerso che, con scosse di una certa entità (come quelle che ci sono state di 4.1) le strutture scolastiche tengono e non si sono mosse di un millimetro. Alla riunione con gli esperti ci hanno detto che Forlì-Cesena è soggetta a terremoti, ma non ci sono mai stati eventi sismici distruttivi. Certo, la paura, in quel momento in cui ti senti impotente e devi coordinare e gestite classi intere di bambini, rimane".