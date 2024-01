Tutti i segreti sui funghi. Stasera la prima lezione

La delegazione di Cesenatico del Gruppo micologico e botanico "Valle del Savio" organizza numerose iniziative e si prepara ad allestire anche i corsi per gli appassionati di funghi e piante, così come per le persone che vogliono saperne di più su questi temi. La sede dell’associazione è al numero 6 di via Venezia, nella zona del quartiere Boschetto vicino allo stadio comunale, dove i soci si riuniscono tutte le settimane.

Gli iscritti sono una sessantina e la tessera, il cui costo è di 35 euro, consente di avere molte agevolazioni, partecipare a manifestazioni ed escursioni nell’entroterra. Le persone interessate possono avere informazioni contattando direttamente i coordinatori del gruppo Agostino Nicolini (3355688858), Venicio Amadio (3392321587), Andrea Boghi (3409093434), oppure scrivendo a info@ambcesenatico.it. Il corso di micologia, organizzato con il patrocinio dell’assessorato alla cultura del comune di Cesenatico, si tiene nella sala della sede di Romagna Banca, al numero 409 di viale Campone Sala.

La prima lezione è in calendario questa sera, mercoledì, alle 20.30, con l’esperto Urbano Guidori che introdurrà l’argomento "Conosciamo il mondo dei funghi". Le lezioni successive si terranno nelle serate di mercoledì e venerdì, sempre a partire dalle 20.30. Oscar Tani e Filippo Negosanti illustreranno i funghi a lamelle, Martin Snabl parlerà di altri tipi di funghi, Oscar Tani terrà una lezione sui funghi Boleti e Polipori ed infine il 9 febbraio è in calendario una lezione sulla commestibilità e tossicità dei funghi.

Il corso di botanica inizierà poi la settimana successiva, il 16 febbraio, con lezioni tutti i venerdì sera fino a marzo e la conclusione il 14 aprile con un pranzo a base di erbe raccolte dagli stessi corsisti, accompagnati dagli esperti.

A fine inverno i volontari della delegazione di Cesenatico del Gruppo micologico e botanico "Valle del Savio" organizzeranno anche altre uscite per mettere in campo le nozioni acquisite durante il corso. Saranno queste le occasioni per fare delle gite nei boschi dell’entroterra romagnolo, sfruttando i fine settimana primaverili, per visitare le colline e il Parco delle Foreste Casentinensi, fra boschi di castagni e faggeti, in un territorio di grande valore ambientale, dove la natura ha espressioni bellissime. Durante l’estate il Gruppo micologico e botanico organizza invece una mostra di funghi e piante al Palazzo del turismo "Primo Grassi", che è sempre molto frequentata, da turisti e appassionati romagnoli.

Giacomo Mascellani