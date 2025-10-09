Tutti insieme al Manuzzi per il Calcio Integrato: "Un progetto che andrà avanti per tanti anni"

Due grandi realtà, due società che portano il nome di Cesena in giro per l’Italia e per il mondo unite per sostenere il progetto ’Tutti Insieme per il Calcio Integrato’. Cesena Fc e Gruppo Amadori sono tornate ad avere un legame molto stretto: l’azienda alimentare da questa stagione è diventata back sponsor dei bianconeri coi quali come ha sottolineato l’amministratore delegato Denis Amadori condivide molti valori, come l’inclusione che lo sport sa veicolare. I veri protagonisti sono stati i ragazzi che si sono divertiti in campo, aiutati dagli istruttori del Cesena, che hanno approfittato per farsi fotografare coi calciatori della prima squadra fra i quali Klinsmann, Mangraviti, Diao, Blesa, Celia, poi si è aggiunto anche mister Michele Mignani. Hanno raccolto tutti gli applausi dei tanti genitori presenti in tribuna e di parte dei dipendenti di Amadori che ha portato sul campo anche buona parte del gruppo dirigenziale. Cosa significa per ragazzi portatori di disabilità entrare in un progetto come questo, nessuno può spiegarlo meglio di Stefania Rossi, la madre di Leonardo che descrive così i progressi di suo figlio: "Cercavamo una società che gli facesse praticare uno sport e un’amica ci ha suggerito di provare col Cesena: da quando Leonardo è entrato nel progetto è come rinato, si sta facendo degli amici e sta praticando uno sport come il calcio, noi speriamo che questa iniziativa possa proseguire anche a lungo in futuro".

Non ha potuto partecipare il sindaco Lattuca, ma erano presenti per l’Amministrazione il vicesindaco Castorri e l’assessore ai servizi sociali Carmelina Labruzzo, entrambi hanno dimostrato grande soddisfazione per l’iniziativa. Neppure l’onorevole Alessandra Locatelli, ministro delle disabilità ha potuto essere presente ma ha inviato una lettera per ringraziare dell’invito e sottolineare quanto una manifestazione come questa faccia bene alla salute psicofisica dei ragazzi.

Alla base di questa unione di intenti il Cesena Fc e il Gruppo Amadori ma in particolare Denis Amadori e il direttore generale bianconero Corrado Di Taranto. L’amministratore delegato del Gruppo Amadori ha fatto capire che il rapporto col Cesena non riguarda solo la sfera economica: "Non è un’operazione di puro marketing, nè di nostalgia, col Cesena ci accomunano molti valori anche legati al territorio, noi crediamo nello sport visto che siamo produttori di proteine sane ma, prima che il fatto di essere tornati sponsor, quello che ci piace è questo progetto che riguarda questi ragazzi speciali che ci possono insegnare molto". Anche Di Taranto oltre a spiegare come è nato il legame con Amadori fa capire quanto tenga al progetto ’Calcio Integrato’: "Siamo partiti da un corteggiamento che poi è sfociato in un matrimonio, condividiamo molti valori, in primis questo progetto arrivato alla seconda stagione e al quale tengo molto e anche io come Denis Amadori voglio che possa proseguire a lungo negli anni a venire".

Roberto Daltri