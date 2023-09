Tutti insieme l’1 ottobre per ricordare Bada

La città di Cesenatico dedica una giornata a Federico Manca, soprannominato Bada, prematuramente scomparso nell’estate dello scorso anno a soli 24 anni. Un nutrito gruppo di giovani amici di Bada, che era bagnino di salvataggio, hanno organizzato un evento che si terrà domenica 1 ottobre al Parco di Levante. Federico era un grande appassionato di musica e così sul palco, a partire dalle 15, si esibiranno dj e musicisti. Anche degli artisti hanno aderito all’iniziativa e le loro opere si potranno vedere nell’area vicina alla casa colonica. Inoltre ci sarà spazio anche per gli appassionati di skate.

’Badafest’, questo il titolo della giornata evento, è organizzata in collaborazione con il Comune. Dove solitamente si tengono le iniziative estive del centro sociale ’Cesenatico Insieme’, domenica 1 ottobre saranno dunque protagonisti i giovani, che per l’occasione apriranno anche uno stand gastronomico. Federico Manca aveva soltanto 24 anni, faceva il bagnino di salvataggio ed è morto il 6 luglio 2022, investito da un treno in corsa, nel tratto ferroviario che collega Cesenatico e Gatteo a Mare, poco distante dal sottopassaggio di viale Torino. I tanti amici che gli volevano bene e che gli erano molto legati e affezionati vogliono ricordalo e hanno organizzato anche una raccolta fondi con l’obiettivo di fare beneficenza. Gli amici di Bada e la famiglia Manca desiderano creare un progetto di ascolto e sostegno psicologico per i giovani del nostro territorio.

La vicesindaca Lorena Fantozzi crede in questo progetto: "Anche dagli eventi più dolorosi possono nascere delle occasioni lucenti e il Badafest ne è un grande esempio. Ricordo il pomeriggio dello scorso anno e anche il giorno in cui i ragazzi sono venuti in Municipio insieme alla famiglia di Federico per raccontarci com’era andata e mostrarci i frutti di questa giornata di solidarietà. Come Amministrazione comunale abbiamo deciso subito di sostenere il ’Badafest’ e sono certa che diventerà un appuntamento fisso per Cesenatico".

Lo scorso anno il ricavato di oltre 2mila euro è stato devoluto interamente al Centro famiglie del Rubicone che si occupa del benessere e del sostegno delle famiglie. Il centro è attivo anche nell’ambito dell’adolescenza con due psicologi impegnati nelle scuole di Cesenatico e del Rubicone. In un anno agli sportelli d’ascolto sono state dedicate 658 ore, incontrando 258 ragazze e ragazzi e realizzando 651 colloqui. Le attività nelle classi hanno portato ad incontrare 766 alunne e alunni.