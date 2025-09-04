Tutti sulla Giostra. Via alla sfida tra i rioni

Il passato medievale di Cesena torna a vivere con la Giostra all’Incontro. Il primo appuntamento, sabato prossimo, è il disvelamento del Palio 2025, opera di Iselin Romboli, una giovane artista cesenate di soli 16 anni. Gli eventi proseguiranno domenica 7 settembre con un omaggio alla Madonna, accompagnato da un corteo di figuranti, che si terrà alle ore 11 alla Basilica del Monte. Mercoledì 10 settembre, la Rocca Malatestiana farà da cornice, alle ore 21, allo spettacolo storico-teatrale ‘Musica e gente dalla Belle Époque’, arricchito dalla partecipazione della Banda Città di Cesena.

Giovedì 11 settembre, il Museo dell’Ecologia ospiterà alle ore 16:30 il laboratorio ‘La Giostra dei bambini’ a cura di Roberto Fabbri. In serata, alle ore 21, il professore Franco Spazzoli condurrà una passeggiata storica dal titolo ‘Sulle orme di Casanova, Cesena 1749’.

Venerdì 12 settembre, Palazzo del Ridotto ospiterà alle ore 18:30 una conferenza del professore Davide Savelli, ‘Divulgazione storica e valorizzazione degli archivi nell’era dei new media e dell’AI’, moderata da Luciano De Troia e Laura Scaini. Alle ore 20, l’associazione Artemisia proporrà la visita guidata ‘Stemmi, stendardi e iconografie cesenati’.

Sabato 13 settembre sarà una giornata all’insegna delle animazioni con tamburini nel centro storico. Alle ore 11, in Piazza del Popolo, si terrà un’esibizione di Giostra all’anello a cura di Moreno Ranch. Dalle ore 16, Piazza Almerici sarà il palcoscenico per un’esibizione di scherma storica a cura della ‘Sala d’Arme Achille Marozzo’. Alle ore 18, il corteo storico della Giostra sfilerà per le vie e le piazze del centro, partendo da Palazzo Guidi e arrivando in Piazza del Popolo. La giornata si concluderà alle ore 20.30 con il banchetto propiziatorio in Piazza del Popolo, per il quale è obbligatoria la prenotazione.

Infine, domenica 14 settembre, dopo ulteriori animazioni con tamburini nel centro storico, alle ore 17 si terrà l’evento clou: la Giostra all’Incontro di Cesena, con la sfida tra i quartieri.

La Giostra all’Incontro è un evento di valore storico, culturale e spettacolare. La sua unicità risiede nel fatto che solo a Cesena questa competizione era istituzionalizzata e si svolgeva annualmente grazie a un Privilegio speciale e perpetuo concesso da Papa Paolo II nel 1465, proseguendo fino al 1838 come ultima Giostra ufficiale al mondo.