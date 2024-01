Tutti uguali ma diversi in trasferta all’insegna della solidarietà

Il gruppo solidale "Tutti diversi ma uguali" va in trasferta. Questa sera, alle 20, i componenti del sodalizio torneranno a riunirsi al Full Moon di Pinarella di Cervia, che per l’occasione ha organizzato un evento in collaborazione con Radio Centrale. Come tradizione la serata sarà all’insegna dell’inclusione. È ancora possibile aderire e le persone interessate possono avere informazioni e prenotare i posti telefonando al 340 9093461. E’ in fase di programmazione il successivo appuntamento, che dovrebbe essere a marzo.