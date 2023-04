’Tutti uguali ma diversi’ in trasferta per il compleanno di Medri

Volontari in trasferta. Oltre trenta persone residenti a Cesenatico e facenti parte del gruppo ’Tutti uguali ma diversi’, legate dall’amicizia e dalla volontà di fare iniziative benefiche, che si sono date appuntamento alla Taverna da Bruno di Bellaria Igea Marina, dove hanno trascorso una serata in compagnia allietata dal dj Luca Amadori e dal fratello Alan che ha fatto da vocalist. L’occasione è stata il compleanno di Andrea Medri (nella foto), una delle colonne di questo sodalizio, che ha voluto spegnere le sue 38 candeline in occasione dell’appuntamento solidale che si tiene una volta al mese.

Medri è uno dei fondatori di ’Tutti uguali ma diversi’ assieme a Enrico Candoli e Nicola Freschi. A Cesenatico lo conoscono perchè ha fatto diverse attività, è una persona generosa ed è consigliere del Comitato di zona di Sala. È lo stesso Andrea Medri a raccontarci i motivi che lo hanno spinto ad impegnarsi nel volontariato: "Un anno e mezzo fa sono stato vittima di un incidente stradale; mentre facevo il corriere per conto di una nota azienda del settore, durante una consegna sono stato investito da un auto che mi ha causato una disabilità al piede destro e da allora non possono sollevare dei pesi, tant’è che ora faccio il tirocinio alla cooperativa Asso che lavora per l’Ausl inserendo persone con handicap. Il mio impegno e quello dei miei amici è stare vicino alle persone meno fortunate e con disabilità". Questa realtà formata da persone che vogliono fare del bene ma sempre divertendosi, in maniera semplice e spontanea, tornerà a riunirsi a fine maggio, quando si terrà l’appuntamento al ristorante pizzeria ’La Caveja’ di Cesenatico.

g.m.