Tutto esaurito all’Arena Rubicone per il gruppo ’La Compagnia’

Due ore di tributo alle canzoni di Mogol e Battisti. Tutto esaurito all’Arena Rubicone di Gatteo Mare per il gruppo ’La Compagnia’ che ha proposto una ventina dei più grandi successi dei due artisti. Sono Nataniele Fabbri (voce), Massimo Perli (basso), Filippo Graziani (batteria), Vincenzo Piacquadio e Lorenzo Lucchi (tastiere), Chiara Bartoletti Stella (cori), Costa Cervone (chitarre) e Cristian Perazzini (saxofono). Portavoce è il cantante Nataniele Fabbri. "Dodici anni fa – dice –, facevo parte già di un trio che proponeva brani di Lucio Battisti. Poi ho voluto fare una band al completo ed è nata ’La Compagnia’". La scelta del nome? "E’ stato quasi un errore perché pensavamo che ’La Compagnia’ fosse un brano di Battisti e invece è di Mogol che lo scrisse insieme a Donida. Però il nome l’abbiamo tenuto e fortemente voluto perchè il valore fondamentale è proprio ’La Compagnia’". Perché Battisti e Mogol? "Perchè al di là del fatto che hanno scritto canzoni memorabili, che resteranno immortali, la vita semplice che ha condotto Lucio Battisti la rivedo un po’ nella mia". La canzone più richiesta? "’Emozioni’ che poi è la stessa alla quale noi siamo più legati. Le canzoni di Mogol Battisti sono semplici e arrivano dritte al cuore, senza tanti giri di parole. Parlano di amori, tradimenti, fatti giornalieri, la vita di tutti i giorni". Avete mai pensato di incidere le canzoni di Battisti? "Sì. Lo abbiamo fatto con i brani di Battisti e Mogol. Però insieme ai tanti loro successi abbiamo aggiunto anche un nostro brano inedito dedicato a Lucio intitolato ’Canto per te’, un ringraziamento da parte nostra e da parte del pubblico per tutto quello che ha fatto per la canzone italiana e per noi visto che siamo qui a proporre i suoi brani". e. p.