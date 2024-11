Tutto il Cesena sotto la curva con Prestia . Parla il capitano: "Ora diamo continuità"

Il momento è buono, il Cesena è quarto e dopo la sosta del campionato sabato 23 novembre all’Orogel Stadium arriverà la Reggiana in una gara che il popolo bianconero aspetta con l’acquolina in bocca. Magari con l’auspicio di vedere il capitano Giuseppe Prestia addetto al barbecue per la rosolatura degli emiliani.

Prestia, come si vivono i giorni di tregua del calendario?

"Con lo spirito di chi comunque vorrebbe giocare sempre. Ad ogni modo veniamo da quattro buone gare (tre vittorie e un pareggio, ndr) e dunque questo è il momento giusto per rifiatare, con l’intento poi di riprendere subito da dove avevamo terminato".

State riuscendo a sigillare la difesa.

"E’ un buon segnale. Deriva dal fatto che mettiamo in campo i dettami del mister. Direi che in questo momento lo stiamo facendo davvero bene. Ma andrei oltre".

Qual è il punto?

"Certo non subire gol è un ottimo inizio, ma la parte cruciale è quella di continuare a muovere la classifica domenica dopo domenica. La serie B non ti consente distrazioni, bisogna sfruttare ogni occasione e noi dobbiamo farlo per aggiungere il più in fretta possibile il maggior numero di punti".

Si ripartirà con la Reggiana.

"Non vediamo l’ora. Sarà una gran partita, anche perché sappiamo quanto valga per i nostri tifosi. Vogliamo tornare in campo portando loro un bel regalo".

Ha costruito un ottimo legame col popolo bianconero. Che è un modo elegante per dire che a fine partita, sotto la curva, si diverte da matti.

"Credo fermamente che una parte rilevante del nostro lavoro sia quella di far divertire i tifosi, di creare empatia con loro. Perché se il clima resta freddo, tutti quanti perdono qualcosa di importante".

Dunque a fine gara lei fa un passo avanti rispetto alla squadra e, rivolto alla ’Mare’, grida: ’Ohh, voce!’.

"Vado con l’aneddoto. La faccenda è nata al mio primo anno a Cesena: lo dissi la prima volta con l’intento di ’uniformare’ i cori che sentivo arrivare dalla curva. Poi ci ho preso gusto. Devo dire che un po’ mi vergogno, però è bellissimo. E dunque a rinunciare alla tradizione non ci penso nemmeno. Tanto più che quel mio grido è finito pure nella maglietta celebrativa della promozione. Che spettacolo".

Come quando architettò la proposta di matrimonio in campo.

"Un momento magico".

Guardare la classifica a novembre non conta nulla, ma resta il fatto che il Cesena è quarto.

"La classifica rispetta sempre il valore reale di quello che si mette sul terreno di gioco, magari i conti non si fanno dopo ogni novantesimo minuto, ma nell’arco della stagione, si finisce sempre dove si merita di stare. Per ora noi il quarto posto ce lo stiamo certamente meritando".

Che dice della serie B?

"E’ una categoria difficile, ha tante facce. Magari potrebbe sembrare un po’ più facile da affrontare perché abbiamo confermato buona parte dell’organico dello scorso anno e dunque siamo ben rodati tra noi. D’accordo, è vero. Ma lo ’scherzetto’ è sempre dietro l’angolo. Le parti belle sono la vivacità delle partite, le emozioni che trasmettono, il livello del torneo. Siamo qui perché la città e i nostri tifosi si godano tutto. Ma per farlo, serve tenere la guardia sempre altissima".