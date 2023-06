"Tutto male? E’ un pezzo della mia vita"

di Carlotta Benini

Venerdì è uscita su Netflix la tanto attesa nuova serie di Zerocalcare, ‘Questo mondo non mi renderà cattivo’, di cui ha nuovamente composto la colonna sonora. In contemporanea è arrivato in tutti gli store ‘Tutto male’, il suo terzo disco di inediti, pubblicato in diversi formati e accompagnato anche da un secondo LP che contiene le musiche della serie. Non da ultimo, è partito ufficialmente il suo tour, quello instore e quello sui palchi di tutta Italia. Insomma, a dispetto del titolo del nuovo album, le cose in questo momento non girano poi così male per Giancane. Il cantautore romano arriva questa sera a Cesena allo Spazio Marte, per raccontare al pubblico la sua ultima fatica in studio e la nuova collaborazione con Zerocalcare, con cui tornerà in città fra un mese, il 13 luglio, per un live esclusivo nell’ambito della rassegna Acieloaperto.

‘Tutto male’: un titolo per esorcizzare la sfortuna?

"Negli ultimi sei anni (il tempo che separa l’uscita di questo disco dal precedente ‘Ansia e disagio’, ndr) ci sono stati dei momenti in cui le cose non andavano affatto bene. Ma credo sia normale: l’alternanza di alti e bassi è una cosa endemica della vita. ‘Tutto male’ è un album che racchiude tutti questi stati d’animo: sei anni di tour, di depressione, di felicità, di infelicità, di malattie, di autostrade, di concerti, di lutti. Insomma, sei anni di vita".

Un disco importante, quindi? "Diciamo che racchiude tutto ciò che musicalmente volevo fare".

Cinque diversi formati e a corredo un booklet con dieci illustrazioni d’autore e un album di figurine: è un album da collezione?

"Considero la veste grafica dei miei dischi importante tanto quanto la musica. Sono cresciuto con l’analogico: a un certo punto, penso sempre, i server si romperanno e resteranno solo le cose fisiche. Ecco allora un omaggio grafico alle collezioni cult di figurine anni Ottanta-Novanta e l’idea di coinvolgere otto artisti che stimo per realizzare le dieci illustrazioni contenute nel booklet, ognuna ispirata a un brano del disco".

Tra questi artisti c’è anche Zerocalcare: come e quando è nata la vostra collaborazione?

"Ho conosciuto Michele (Rech, questo all’anagrafe il nome del fumettista romano, ndr) ai tempi della mia prima band, Il Muro del Canto: nel 2015 facemmo un pezzo, ‘Figli come noi’, al cui videoclip lui partecipò sia con le grafiche che fisicamente, come comparsa. Negli anni, per via delle rispettive carriere, ci siamo incrociati diverse volte, poi nel 2018 lui ha realizzato i disegni per il video del mio singolo ‘Ipocondria’".

Da lì è nato un sodalizio?

"È nata una collaborazione che si è trasformata in una sincera amicizia. Comporre due anni fa la colonna sonora di ‘Strappare lungo i bordi’ è stato un sogno, una lucina che si è accesa in uno dei momenti forse più bui della mia vita. Ora il bis con ‘Sei in un Paese meraviglioso’, la raccolta di brani che fanno da colonna sonora alla nuova serie, disponibile su Netflix. Ci siamo divertiti a metterli insieme".

Sono pezzi originali?

"Sono le versioni ancora più depresse dei brani del mio nuovo disco, arrangiati in una veste minimale, solo piano e voce o piano e archi. Molto struggenti".

Cosa pensa della nuova serie di Zerocalcare?

"Non l’ho ancora vista!".

E con lui cosa porterà il 13 luglio sul palco della Rocca Malatestiana, per Acieloaperto?

"Michele, alle mie spalle, disegnerà in diretta sul palco, in base ai pezzi della mia scaletta. Sarà uno spettacolo molto coinvolgente per il pubblico. Per me sarà una sorpresa: come per la serie, vedrò tutto a cose finite!".