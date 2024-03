Tutto pronto per il Carnevale. Si comincia il lunedì di Pasqua

Dopo Bologna, nella sede della Regione, il Carnevale della Romagna è stato presentato nella sua Gambettola. La sindaca Letizia Bisacchi e il presidente della kermesse Davide Ricci hanno svelato tutti gli aspetti particolari della manifestazione. Al primo posto della 138esima edizione c’è il tema della inclusione per promuovere la piena integrazione sia nel lavoro di costruzione dei carri mascherati e sia nei giorni della festa; due sono le sfilate dei carri mascherati, la prima lunedì di Pasqua (1 aprile) ore 15,30 e la seconda Sabato (6 aprile) inizio ore 19,30 poi avanti in notturna; quattro i carri mascherati di 1^ categoria che saranno in gara per l’aggiudicazione del gran trofeo e 11 quelli di 2^, fra cui i carri provenienti da fuori regione; particolare il carro Ogni goccia conta che lancia un messaggio di rispetto per l’ambiente.

Nelle due sfilate allegoriche saranno lanciati dai carri mascherati verso il pubblico in strada: 100 quintali di caramelle, 20 mila palloni e 2 mila uova di cioccolato. Il costo del biglietto d’ingresso è rimasto 10 euro come lo scorso anno, ingresso gratuito per i bambini fino 11 anni, da giovedì 28 in corso Mazzini inizio della prevendita con lo sconto di due euro.

Vincenzo D’Altri