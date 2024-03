Tutto pronto per il ritorno dei monopattini

Dopo il clamoroso flop dei monopattini a noleggio, servizio avviato in pompa magna nel 2020 con presentazione in Piazza della Libertà dal parte del sindaco Enzo Lattuca e dell’assessore Francesca Lucchi, ma cessato due anni dopo, nel luglio 2022, per il default di Helbiz che aveva avuto in concessione il servizio, l’Amministrazione comunale non si dà per vinta e torna alla carica. Nel novembre scorso è stato pubblicato un avviso per sollecitare manifestazioni di interesse per l’individuazione di operatori interessati allo svolgimento delle attività di noleggio di monopattini e biciclette elettriche; a questo invito hanno risposto diverse aziende entro il termine del 15 dicembre scorso e ormai dovrebbero essere terminate le procedure per l’individuazione del soggetto al quale assegnare l’appalto (che non prevede costi per il Comune).

Per la verità sul web le offerte per noleggiare un monopattino a Cesena ci sono ancora, sia sul sito di Helbiz che in quello di Telepass (il noleggio poteva essere effettuato anche con l’app del servizio di pagamento del pedaggio autostradale), ma a cifre diverse: l’abbonamento mensile secondo Helbiz costa 39,99 euro, secondo Telepass 29,99 euro. In realta la differenza non c’è poiché poi non si riesce ad andare avanti nella procedura di noleggio.

Il ritorno dei monopattini a noleggio a Cesena (ora ci sono solo quelli privati, ma sono pochi) per qualcuno sarà una buona notizia, ma per molti è fonte di preoccupazione: torneranno d’attualità i comportamenti scorretti da parte di molti utilizzatori dei monopattini che invadono i marciapiedi e una volta arrivati a destinazione abbandonano il mezzo senza preoccuparsi se sia di intralcio a pedoni, ciclisti e disabili.

re.ce.