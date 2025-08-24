Tutto su Castagnetti. Può partire Celia

Due giorni di meritato riposo per i bianconeri che riprenderanno gli allenamenti domani pomeriggio in vista dell’esordio in casa, sabato, alle 21, contro l’Entella. Il successo al debutto, a Pescara, non ha entusiasmato soltanto i tifosi del Cavalluccio ma anche il board americano che vuole completare la rosa a disposizione di mister Mignani e guarda al prossimo acquisto. Si spinge per portare in riva al Savio il centrocampista della Cremonese Michele Castagnetti. Ci sarebbe già un biennale pronto per lui. L’operazione dovrebbe chiudersi nei prossimi giorni. Il Cesena che ha bloccato il giocatore già da un po’ vorrebbe prima sistemare almeno un’uscita: quella di Ogunseye. L’attaccante ha diverse pretendenti in C, frenate però dall’alto ingaggio. La destinazione più accreditata in questo momento sarebbe il Gubbio. Il mercato in uscita potrebbe riservare anche altro: potrebbe, infatti, lasciare Celia che nel nuovo undici disegnato da Mignani rischia di trovare sempre meno spazio. A seconda delle cessioni, il club bianconero deciderà se fare ancora un acquisto oppure due, dopo Castagnetti. Uno sarà sicuramente un difensore: un giovane dalla A. Poi si vedrà se sarà necessario un ulteriore innesto in avanti. Blesa e Shpendi convincono, sempre che su quest’ultimo non affondi davvero con un’offerta irrinunciabile un club di A. E poi ci sono Olivieri e Diao. Numericamente un’altra punta servirebbe.