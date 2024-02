Ubriachi al volante, i carabinieri ritirano due patenti

Nel fine settimana i carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno fatto numerosi interventi sotto il comando del capitano Flavio Annunziata,. Due persone sono state appiedate per guida in stato di ebbrezza alcolica. Il primo è un 46enne, controllato da una pattuglia dell’Aliquota radiomobile del Norm, mentre stava percorrendo viale Cesare Abba in centro, con un tasso alcolemico di 1,43, cioè quasi tre volte il limite consentito dalla legge. L’altra patente ritirata è quella di un 28enne con un tasso alcolemico di 1,12.