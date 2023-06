Ubriachi alla guida, due denunciati

Un ragazzo di 23 anni è stato denunciato dai carabinieri di Cesenatico per guida in stato di ebbrezza alcolica, dopo che è risultato avere un tasso alcolemico di 1,28; oltre al ritiro della patente, è stato disposto l’affidamento dell’auto ad una persona sobria. Un neopatentato di 22 anni è stato denunciato per lo stesso motivo lungo via Cesenatico, dove una pattuglia lo ha pizzicato con un tasso di 1,1. I neopatentati devono avere un tasso alcolemico zero, quindi non possono bere nemmeno un goccio.