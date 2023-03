Ubriachi alla guida provocano due incidenti

di Giacomo Mascellani

Il controllo dei clandestini e la sicurezza sulle strade, sono due delle priorità sulle quali si stanno concentrati i carabinieri della Compagnia di Cesenatico, nella costa di Forlì-Cesena ma anche nell’entroterra.

Nel primo fine settimana di primavera, sono quattro le persone fermate per guida in stato di ebbrezza alcolica, di cui due hanno causato incidenti nella zona della Valle del Rubicone. Il primo è un 42enne controllato da una pattuglia del Nucleo operativo in via Togliatti a Savignano, dove l’automobilista è uscito di strada, ha rifiutato di sottoporsi al test dell’etilometro, la patente di guida gli è stata ritirata e rischia pesanti sanzioni. L’altra è una donna di 40 anni fermata dai carabinieri di Savignano su via Della Cooperazione nel comune di Gatteo, dopo che alla guida della propria auto aveva provocato un sinistro stradale senza feriti, ed è risultata avere un tasso alcolemico di 1,82, molto superiore al limite di legge che è di 0,5.

A Cesenatico in zona Ponente è stato fermato un uomo di 39 anni che oltre ad essere ubriaco non aveva mai conseguito la patente. Era dunque a tutti gli effetti un pericolo pubblico, perchè in caso di incidente nessuno avrebbe risposto ai danni provocati ad altre persone o ad altre autovetture. L’uomo è stato fermato in via Magellano ed è risultato avere un tasso alcolemico di 1,15; oltre alla denuncia penale, l’automobile è stata sottoposta a sequestro amministrativo ai fini della confisca. Sempre a Cesenatico un 42enne, controllato a Tagliata in via Kennedy, è finito appiedato dopo aver fissato il suo tasso alcolemico a 0,74.

Sono cinque le persone straniere fermate perchè non in regola con i documenti. Di queste due sono giovani denunciati per la permanenza sul territorio oltre il termine del decreto di espulsione: un 23enne controllato in via Colombo a Ponente, destinatario di un decreto di espulsione dal prefetto di Ravenna notificato il 16 marzo; e un 26enne pizzicato dai carabinieri di Gambettola in piazza Risorgimento, colpito da un ordine di espulsione emesso dal questore di Forlì-Cesena, nel novembre 2021.

Gli altri tre irregolari sono stati denunciati per ingresso e soggiorno illegale in Italia. Sono un 23enne fermato in viale Dei Mille a Cesenatico, un 33enne controllato in largo San Giacomo sempre a Cesenatico ed un 35enne fermato a Gambettola. Nei confronti del 33enne è scattata anche la denuncia per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, in quanto aveva in tasca un coltello a serramanico con lama della lunghezza di 8 centimetri e mezzo che potenzialmente può causare ferite letali.