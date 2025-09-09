Ubriaco aggredisce due poliziotti: "Datemi una sigaretta o vi ammazzo"

Arrestato a Cesena un cittadino di nazionalità marocchina per avere aggredito due poliziotti fuori servizio. Sabato notte, in via IV Novembre, due poliziotti del Commissariato di Cesena, liberi dal servizio, stavano trascorrendo una normale serata quando sono stati avvicinati da un uomo che guidava un furgone che procedeva a fari spenti. Il conducente del mezzo ha chiesto loro una sigaretta. Alla risposta negativa dei poliziotti, l’uomo, chiaramente ubriaco, ha dato in escandescenza ed è sceso dal furgone. Gli agenti lo hanno invitato alla calma e si sono identificati, cercando un dialogo. Lui invece ha risposto con frasi minacciose del tipo "Se non mi date una sigaretta, vi ammazzo", "Venite che vi ammazzo… venite che vi taglio la gola" ed è ritornato sul furgone dove ha preso un’asta metallica nascosta sotto una maglietta. I due poliziotti, avvertito il pericolo, mettendo in atto i protocolli operativi, hanno deciso di immobilizzarlo visto che nel frattempo aveva estratto l’asta metallica dai pantaloni cercando di colpirli. Uno dei due agenti rapidamente si è messo alle spalle dell’aggressore, riuscendo a immobilizzare il braccio con il quale lo stesso teneva stretta l’asta di metallo. L’uomo però è riuscito a colpire uno dei due poliziotti all’altezza del sopracciglio, prima che il secondo agente lo bloccasse definitivamente. Sul posto sono arrivate subito due Volanti del Commissariato in soccorso dei colleghi. Il marocchino, incensurato e con regolare permesso di soggiorno lavorativo, è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. I due poliziotti sono stati curati al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini con prognosi di dieci e cinque giorni per le ferite riportate.

