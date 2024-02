Ubriaco al bar aggredisce i carabinieri

Un uomo di 53 anni completamente ubriaco è stato arrestato dai carabinieri al termine di una giornata di pura follia. È accaduto sabato al bar pasticceria Dolceamaro di Cesenatico, dove lo hanno fermato i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cesenatico, con le accuse di resistenza, violenza, minaccia, oltraggio a pubblico ufficiale, oltre al rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale. Era da poco trascorsa la mezzanotte, quando il 53enne, in evidente stato di alterazione psico-fisica, aveva ripetutamente importunato i clienti e i dipendenti del pubblico esercizio. Alla vista dei militari l’uomo, dopo essersi rifiutato di fornire i propri documenti di identità, ha proferito ripetutamente frasi oltraggiose nei confronti degli uomini della pattuglia, scagliandosi poi violentemente contro di loro per sottrarsi al controllo, strattonandoli vigorosamente e colpendoli con diversi calci alle gambe. Il 53enne non ha fatto che aggravare la sua posizione, così è stato ammanettato e portato in caserma. Dopo le formalità di rito, è stato trattenuto in una camera di sicurezza della Stazione Carabinieri di Cesenatico. Ieri mattina, dopo la convalida dell’arresto in tribunale a Forlì, il giudice lo ha sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte a settimana.

Giacomo Mascellani