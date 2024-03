Ubriaco al bar picchia i carabinieri

La cronaca ci porta l’ennesimo caso di un uomo ubriaco e violento che ne combina di tutti i colori, viene arrestato ma è già libero di fare ciò che vuole. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cesenatico nel fine settimana avevano arrestato uno stranieri di 41 anni per resistenza, violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Si tratta di un clandestino che in un bar ha importunato i clienti e i dipendenti del pubblico esercizio, finendo la giornata con calci e pugni nei confronti dei militari. Dopo la convalida dell’arresto è stato liberato in attesa del processo.