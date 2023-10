Ubriaco al volante e senza patente

La sicurezza sulle strade, il controllo degli stranieri e il contrasto allo spaccio di droga, sono i fronti sui quali sono intervenuti negli ultimi giorni i carabinieri della Compagni a di Cesenatico. Cinque persone sono state denunciate penalmente per guida in stato di ebbrezza alcolica. Si tratta di un uomo di 49 anni, controllato da una pattuglia dell’Aliquota radiomobile del Nucleo operativo, fermato in viale Litorale Marina con un tasso alcolemico di 1,16; un 29enne controllato in via Monti con un tasso 0,97; un 27enne fermato in viale Cecchini con un tasso alcolemico di 1,12; un 33enne fermato in viale Saffi mentre era alla guida di un autocarro con cui ha causato un tamponamento fortunatamente senza feriti (aveva un tasso 1,42 cioè quasi tre volte il limite di legge), ed un 43enne fermato sul lungomare completamente ubriaco, con un tasso alcolemico di 2,36.

A tutte e cinque queste persone è stata ritirata la patente ed il mezzo è stato affidato ad altre persone, ad eccezione del 43enne che non aveva mai conseguito la patente e quindi dovrà rispondere al giudice di reati più gravi, perchè era un pericolo pubblico. Due automobilisti sono stati invece soltanto multati, perchè superavano di poco il limite dei 0,5. Si tratta di un 45enne controllato in viale Trento che all’etilometro ha fatto segnare 0,57 ed un 35enne fermato in via Bramante con un tasso di 0,55.

Per i controlli agli stranieri, sono quattro i clandestini denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio. Un 38enne è stato fermato a Savignano dai carabinieri di Roncofreddo, una 22enne è stata controllata all’ospedale ’Marconi’ di Cesenatico, mentre un 31enne ed un 34enne sono stati controllati in via Saffi e scoperti senza permesso di soggiorno, mentre erano trasportati in un mezzo coinvolto in un incidente.

