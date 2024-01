Ubriaco al volante finisce fuori strada col furgone

I carabinieri della Compagnia di Cesenatico lo scorso fine settimana hanno compiuto interventi in riviera e nella Valle del Rubicone per garantire la sicurezza e contrastare furti e spaccio di droga. Il primo riguarda un autentico pericolo pubblico, un uomo di 32 anni alla guida di un furgone, il quale a San Mauro Pascoli è uscito di strada facendo un incidente da solo, senza causare danni ad altre persone. Al test dell’etilometro è risultato avere un tasso di 1,9, cioè quasi quattro volte il limite consentito dalla legge.

Sono due gli stranieri denunciati perchè clandestini, si tratta di un 42enne e di un 34enne fermato a Savignano; entrambi non hanno il permesso di soggiorno, sono a tutti gli effetti degli irregolari e devono recarsi all’ufficio immigrazione della Questura di Forlì-Cesena per regolarizzare la posizione. Altri due stranieri saranno presto espulsi e sono un 58enne fermato mentre camminava in via Garibaldi a Savignano, colpito da un decreto di espulsione del prefetto di Forlì-Cesena il 26 ottobre 2020, ed un 33enne fermato in via Saffi a Cesenatico, colpito da un decreto di espulsione emesso dal prefetto di Prato il 23 marzo 2023. Tre uomini dovranno invece rispondere del reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Il primo ad essere pizzicato è un 58enne fermato sulla via Emilia a Savignano, trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 25 centimetri con una lama di 10; poi ci sono un 32enne controllato nel parcheggio del "Romagna Shopping Valley" dove aveva un coltello a serramanico ed un 26enne fermato a bordo di un camper sulla a provinciale 33 a Gatteo, anch’egli con coltello a serramanico.

Giacomo Mascellani