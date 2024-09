Ubriaco blocca il trenino turistico e litiga con il conducente: nei guai

Tre patenti di guida ritirate, 12 infrazioni al codice della strada contestate, 21 perquisizioni e ispezioni personali e a veicoli; 211 persone e 4 esercizi controllati. E’ il risultato del grande lavoro della compagnia carabinieri di Cesenatico sotto la guida del maggiore Flavio Annunziata con l’intervento operativo del 5° reggimento carabinieri Emilia Romagna. Fra i maggiori reati contestati la guida in stato di ebbrezza, porto abusivo di armi e droga. I carabinieri di Savignano hanno fermato un 44enne sulla via Emilia con tasso alcolemico di 1,24: patente di guida ritirata, autovettura non di proprietà, affidata a persona di fiducia giunta sul posto; un 26enne, controllato dai carabinieri del radiomobile mentre stava percorrendo viale della Repubblica a Cesenatico aveva un tasso di 1,88, con patente di guida ritirata e autovettura di proprietà affidata a persona di fiducia giunta sul posto. Un 42enne straniero controllato da militari del Radiomobile in Largo San Giacomo, è risultato inottemperante all’ordine di espulsione emesso il 13 ottobre 2023 dal questore di Modena. Un 27enne straniero, controllato in via Saffi, è risultato irregolare. Un 37enne, in evidente stato di alterazione psicofisica derivante da abuso di sostanze alcoliche, ha bloccato un trenino turistico su gomma in piazza Andrea Costa, ha discusso con il conducente e alla vista dei carabinieri li ha minacciati, opponendo resistenza, è stato denunciato in stato di libertà. Un 20enne, controllato da militari della stazione di Gambettola in via Rigossa, è stato trovato con coltello a scatto lungo 22 cm; un 47enne, controllato da militari del Radiomobile in un ristorante di Cesenatico aveva un coltello a serramanico della lunghezza di 18 cm.