Ubriaco col coltello in un locale. Terrorizza i clienti: arrestato

Le persone ubriache e protagoniste di momenti di pura follia continuano a rappresentare uno dei principali problemi per i titolari degli esercizi pubblici e per le stesse forze dell’ordine che spesso vengono aggredite fisicamente. Uno degli ultimi episodi è accaduto la notte del 29 febbraio, quando i carabinieri dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Cesenatico assieme ad una pattuglia della locale Stazione, hanno arrestato un uomo di 52 anni residente a Cesena per resistenza, violenza, minaccia, lesioni aggravate ed oltraggio a pubblico ufficiale, oltre al rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale e al porto abusivo di armi.

L’uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, si trovava all’interno del Jam Session, in viale Trento angolo Giardini al Mare a Cesenatico, e continuava insistentemente ad importunare i clienti degli altri tavoli ed i dipendenti del locale.

Alla vista degli uomini in divisa il 52enne, dopo essersi rifiutato di fornire i propri documenti di identità, ha ripetutamente proferito frasi oltraggiose e aggredito i carabinieri.

Una volta ammanettato, è stato portato in caserma e trattenuto in una camera di sicurezza della Stazione carabinieri di Cesenatico. Durante i controlli l’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale ed è spuntato un coltello a serramanico all’interno di una tasca del giubbotto, che è stato sottoposto a sequestro. I due carabinieri aggrediti sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari presso il Cau dell’ospedale di Cesenatico, dove i medici gli hanno curato ferite e lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

L’indomani mattina, in tribunale a Forlì, dopo la convalida dell’arresto, il 52enne è stato rimesso in libertà, in attesa della prima udienza del processo che sarà convocata nei prossimi giorni.

g.m.