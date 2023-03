"Ucraina, sì alla pace attraverso lo stop all’invio delle armi"

Il Movimento 5 Stelle di Cesena contesta i contenuti del documento sull’Ucraina presentato dal Pd, evidenziando le differenze di fondo tra i due partiti. "Tutti abbiamo il dovere di condannare qualsiasi guerra si presenti sul nostro pianeta; non dimenticando le parole di Gino Strada: “la guerra la fanno i generali ma muoiono i civili”, e come non essere d’accordo sul cessate il fuoco ed il ritiro dei russi , anche se sappiamo che non avverrà mai in questa situazione; allora per completezza ed equilibrio nel documento che il PD presenta per sensibilizzare un governo di destra, bisognerebbe chiedere lo stop all’invio di armi (ormai prorogato per tutto il 2023 anche coi voti pd) ma anche il ritiro della Nato dall’Ucraina dove stanzia già da anni".

"Oggi la guerra è veramente incomprensibile, senza se e senza ma, ma proprio dalle parole del papa nascono le nostre prime perplessità sul contenuto del documento che ci è stato presentato, oltre ad altri passaggi non di poco conto".

Il Movimento 5 Stelle cita le posizioni espresse dal Papa per la pace e continua: "E’ giusto parlare di ritiro delle truppe dai territori occupati, ma da che mondo è mondo il ritiro delle truppe avviane dopo aver trovato un accordo di pace o dopo una sconfitta militare sul campo, ma non prima a fucili ancora caldi

Per il M5S l’unica via "è quella di sgomberare la strada negoziale in tutte le sue opportunità cinesi o indiane incluse, lasciando da parte manie di protagonismo, quelle esattamente a cui ci hanno abituato in questi anni sia la Russia sia gli Usa, e si convincano i governanti europei che i primi a rimetterci siamo proprio noi, in queste guerre per procura, siamo vaso di coccio in mezzo a vasi di ferro".

"Vogliamo dichiarare che è divenuto urgente un cambio di prospettiva e di strategia politica per rendere prioritaria la via negoziale? Vogliamo dire stop al continuo invio di armi che non favorisce in alcun modo la pace? oltre che in contrasto con le parole della Costituzione. Vogliamo dire che ci vuole molto più impegno politico da ambo le parti per la ricerca della fine del conflitto?

Se il documento avesse contenuto queste motivazioni avremmo anche votato a favore; così come è stato presentato non ci trova d’accordo; e non abbiamo voluto emendarlo perché non collima coi nostri sentimenti e convinzioni".