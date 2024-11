Uffici saccheggiati. Furti di computer, trovato il ricettatore

Computer e materiale informatico sparivano nel nulla da un ufficio comunale aperto al pubblico. Le indagini della polizia del Commissariato di Cesena hanno messo fine al saccheggio e portato al recupero della refurtiva. Un immigrato di nazionalità marocchina è stato trovato in possesso del materiale rubato e denunciato quindi per ricettazione aggravata.

Nei giorni scorsi una serie di furti sono stati compiuti ai danni dell’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Cesena, in via Aldini, che si occupa di problematiche giovanili. Nella mattina di lunedì 11 novembre, gli operatori dell’ufficio comunale hanno scoperto un nuovo ammanco di apparecchi digitali. Hanno chiamato la Polizia di Stato e immediatamente sul posto sono intervenute le Volanti del Commissariato di Cesena che, dopo un primo sopralluogo, hanno cercato di ricostruire i diversi episodi. I poliziotti nel frattempo sono riusciti a localizzare, tramite sistemi di localizzazione gps di cui erano dotate le macchine, alcuni degli oggetti rubati. E’ stato così possibile rintracciare uno dei computer, localizzato nelle vicinanze dell’ufficio, in una residenza sempre in via Aldini. I poliziotti sono entrati nell’abitazione in questione e hanno rinvenuto tutta la refurtiva che era stata sottratta nei giorni scorsi dall’ufficio comunale. In particolare sono stati recuperati diversi computer portatili di ultima generazione, alcune fotocamere e apparecchi digitali, il tutto per un valore di circa sedicimila euro.

All’esito dell’attività, la Polizia di Stato ha denunciato per ricettazione aggravata un cittadino marocchino, con diversi precedenti specifici, che abita nell’appartamento dove è stata rinvenuta la refurtiva. Tutti gli apparecchi digitali rubati sono stati riconsegnati al Comune di Cesena. Restano da individuare l’autore o gli autori della serie di furti.

e. p.