Ufficiale: Toscano squalificato. Contro il Rimini resterà in tribuna

Attesa e puntualmente arrivata ieri l’ufficialità della squalifica per una giornata, per quinta ammonizione dall’inizio della stagione, di Luigi Silvestri e Ivan Varone. Il Giallo incassato sabato sera nella gara contro la Fermana costa ai due giocatori la presenza nel derby di venerdì al Romeo Neri contro il Rimini. Sarà costretto a guardare dalla tribuna la sfida contro i biancorossi anche Domenico Toscano, anche lui ammonito dal fischietto pisano Giuseppe Vingo ed anche lui nella lista dei diffidati che a questo punto conta il solo Francesco De Rose.

Nel comunicato diramato ieri dalla Lega Pro, in cui erano contenuti i provvedimenti del giudice sportivo, c’erano anche le sanzioni comminate al difensore della Fermana Jonas Heinz al quale, oltre alla scontata squalifica di una giornata per il rosso diretto incassato in occasione del fallaccio su Corazza nel finale di gara, sono stati inflitti anche anche 500 euro di ammenda per aver "tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in scivolata da tergo colpendolo alla caviglia". Il giocatore gialloblu è lo stesso che a metà del primo tempo ha compiuto l’entrata durissima che ha costretto Augustus Kargbo ad uscire con una distorsione alla caviglia che probabilmente gli farà saltare il derby, ma in quel frangente se l’èra cavata con un semplice richiamo dell’arbitro.

Andrea Baraghini