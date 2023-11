"Ugl esclusa,. Lattuca non è democratico"

Sull’esclusione del sindacato Ugl dal tavolo sulla sicurezza convocato dal presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca, già stigmatizzato da FdI, interviene anche Giuseppe Bettini, il commissario provinciale di Forza Italia, secondo cui Lattuca violerebbe l’articolo 55 dello Statuto della Provincia che regola la partecipazione dei cittadini.

"Sono incomprensibili i motivi dell’esclusione di un’importante sigla sindacale come l’Ugl – afferma Bettini –, perché, tra l’altro, il nuovo patto provinciale si pone in continuità con il Patto per il lavoro e per il clima della Regione Emilia–Romagna, di cui Ugl Emilia-Romagna è firmataria. Lattuca, che si erge sempre a paladino della democrazia, con questa scorretta decisione si rende protagonista di un atto non certo democratico, mettendo in ombra anche l’istituzione che rappresenta. Chiediamo pertanto il reinserimento dell’Ugl nel tavolo provinciale".