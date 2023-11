"Ugl escluso da Lattuca dal tavolo sicurezza, scorrettezza gravissima"

L‘esclusione dell’Ugl dal Tavolo provinciale sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro finirà sui banchi del Consiglio provinciale. Fratelli d’Italia, con il suo consigliere Lucio Moretti, annuncia infatti un’interrogazione per chiedere chiarimenti sulla discutibile decisione del presidente della Provincia, Enzo Lattuca. "Sono davvero incomprensibili i motivi dell’esclusione di un’importante sigla sindacale come l’Ugl da un momento di confronto utile per il bene di tutti - commenta Moretti - Incomprensibili perché, tra l’altro, il nuovo patto provinciale si pone in continuità con il Patto per il lavoro e per il clima della Regione Emilia – Romagna, di cui Ugl Emilia-Romagna è firmataria”.

"Lattuca si conferma scorretto, visto che non è la prima volta che esclude l’Ugl - interviene Luca Lucarelli, coordinatore comunale di FdI a Cesena - Non sarà perché per la sinistra è un sindacato scomodo? Meglio fare riunioni e tavoli solo con le organizzazioni più amiche? La decisione di parte del Presidente della Provincia è un grave danno alla rappresentanza, una decisione che ha un sapore tutto politico. Siamo solidali con il segretario dell’Ugl Romagna Filippo Lo Giudice e con tutti gli iscritti al sindacato".