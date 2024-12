Ugo di Periferica 513 ha scelto fiori di carta anziché lucine colorate

Le lucine di Natale multicolori che si accendono e si spengono? Troppo banali per un negozio che fa dell’eleganza il suo carattere distintivo. Deve aver pensato così Ugo Domeniconi, che a Borello gestisce insieme alla sorella Daria il negozio di abbigliamento Periferica 513. Così ha chiesto a Roberta Pernici, che ha la passione di trasformare oggetti di recupero in cose belle, di addobbare le vetrine del negozio con fiori di carta. "Uso la carta crespa – spiega Roberta Pernici –, un prodotto che sa d’antico, tanto che non si trova più nelle cartolerie. Piego, taglio, sagomo e nascono fiori che piacciono molto, poi uso altro materiale di recupero per fare i supporti. Tutto materiale che può essere a sua volta riciclato, per cui il costo è zero".