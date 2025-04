’Ugualmente diversi’ domani al cinema Eliseo

Nuovo appuntamento della rassegna ‘Schermi accesi per l’autismo’ domani alle 20:30, con la proiezione del docu-film ‘Ugualmente diversi’ di Federika Ponnetti (che sarà presente in sala). ‘Ugualmente Diversi’ è un’opera che celebra la diversità e riflette sull’unicità dell’individuo attraverso le storie di tre giovani camerieri autistici, Lorenzo, Andrea e Gabriele, che lavorano in una nota pizzeria in Italia gestita da ragazzi autistici. Le vite dei tre protagonisti si intrecciano con quelle dei ragazzi dell’ultimo anno del liceo scientifico ‘Sacro Cuore’ che imparano proprio da loro il lavoro del cameriere, come ultimo capitolo di un percorso scolastico su diversità, equità e uguaglianza. Il film conduce a un inaspettato ribaltamento di ruoli e lascia gli spettatori con una domanda: ‘Cosa significa oggi diversità?’.

La proiezione sarà introdotta dall’assessora Carmelina Labruzzo e dalle associazioni co-organizzatrici. Scritto dalla stessa Ponnetti, ‘Ugualmente diversi’ è prodotto da Zoom srl, con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Cinema, della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission, di BPER Banca, il patrocinio di Comune di Modena, Fiadda, Uici, Fish Onlus e Banca Etica.