Uil, Paolo Manzelli eletto segretario

Nuovo segretario al vertice della Uil cesenate nel segno della continuità. Paolo Manzelli è stato eletto ieri nuovo segretario generale, dopo che il segretario uscente Marcello Borghetti ha assunto l’incarico di segretario generale della Uil Emilia-Romagna.

L’elezione del nuovo segretario della Uil di Cesena è avvenuta nel corso dei lavori del Consiglio territoriale con la partecipazione anche di Giuliano Zignani in qualità di Presidente Nazionale Ital, il Patronato della Uil.

"Come Uil di Cesena – ha dichiarato Paolo Manzelli – siamo di fronte a sfide complesse, a partire da un mercato del lavoro sempre più frammentato nei diritti e indebolito nelle tutele, una disoccupazione che rimane strutturalmente troppo elevata, gli effetti a lungo termine della pandemia e la necessità di continuare la battaglia non ancora vinta per una sanità pubblica e universale da difendere, ma soprattutto la ricostruzione della Romagna dopo l’alluvione. Saranno queste le priorità della nostra azione che continuerà nel solco del grande lavoro che Marcello Borghetti ha fatto prima di me e che potrà portare avanti da domani in qualità di nostro segretario regionale. La Uil continuerà nella campagna di mobilitazione contro le misure del governo che penalizza le fasce deboli strizzando l’occhio a pochi. Una flat tax sbagliata, una assente lotta all’evasione fiscale, vera piaga del nostro Paese, e l’assenza di misure strutturali a sostegno dei redditi delle lavoratici, dei lavoratori così come dei pensionati e l’assenza di misure vere a sostegno della sicurezza nei posti di lavoro, sono i motivi che stanno alla base della campagna che la Uil continuerà a portare avanti anche nei prossimi mesi fino a quando non arriveranno risposte reali nelle politiche di governo oggi non soddisfacenti. Serve un’idea di Società diversa che rimetta al centro le persone e il loro valore con questo principio la Uil continuerà nella sua azione a tutela delle persone e dei loro diritti".

Nella foto: Manzelli al centro Borghetti e Zignani