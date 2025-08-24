Uil, un tavolo per il rilancio: "La Romagna perde terreno. Servono gli Stati generali"

La Uil rilancia la richiesta di convocare gli Stati Generali del turismo balneare non appena conclusa la stagione. "Non possiamo più permetterci di vivere di quanto costruito e strutturato nei decenni passati, come ancora avviene in troppe aree – si legge nella nota della Uil romagnola – Riteniamo sia tempo per un rilancio che deve riguardare non solo l’offerta turistica della riviera e termale, ma anche quella culturale, attraverso la valorizzazione delle nostre città d’arte, economica e, in generale, tutte le componenti di un settore che, ad oggi, rischia di non essere competitivo rispetto alle offerte di altre regioni italiane e dei Paesi esteri che stanno divenendo sempre più competitivi nell’attrattiva.

In particolare, è indispensabile che tutti i protagonisti del comparto si facciano carico di un impegno collettivo per mettere a sistema l’intera filiera culturale sia museale sia delle nostre città d’arte, turistica ed economica del nostro territorio. Non possiamo ragionare in termini di iniziative isolate e astratte, come quelle legate a Romagna Next, senza considerare che il riassetto istituzionale in ambito romagnolo deve integrare una visione sistemica che rimetta al centro le necessità dei territori e dei settori trainanti la nostra economia con particolare attenzione proprio a settore culturale, turistico ed enogastronomico, che è parte imprescindibile del nostro sviluppo economico.

Si deve trovare una via per superare le parcellizzazioni e i campanilismi e lavorare insieme per un rilancio concreto e strutturato delle nostre potenzialità. Cultura, turismo, termalismo, commercio ed enogastronomia sono settori interconnessi che devono essere valorizzati in modo unitario. Solo così potremo dare una risposta adeguata alla ricostruzione post-alluvione, al rilancio delle nostre infrastrutture territoriali e, soprattutto, a una visione di crescita che riconosca la qualità delle nostre strutture, il rispetto dei contratti nazionali di lavoro e, non meno importante, la tutela della sicurezza dei lavoratori.

Fattori fondamentali per affrontare questa discussione con toni risolutivi e di rilancio. Solo facendo sistema, potremo marginalizzare quelle imprese che, attraverso pratiche contrattuali scorrette e lo sfruttamento dei lavoratori, contribuiscono al degrado dei nostri servizi turistici ed economici. È quindi fondamentale che si arrivi a un modello che ponga al centro la qualità del lavoro e dei servizi, costruendo una rete di imprese che sappiano valorizzare il nostro territorio in modo sostenibile.

Per quanto riguarda le infrastrutture, la UIL ha più volte sollevato la necessità di una gestione integrata delle risorse locali e romagnole, a partire dagli aeroporti in ambito romagnolo. Non possiamo permetterci la concorrenza tra due scali, quali quello di Rimini e di Forlì. Dobbiamo anzi promuovere una cooperazione che favorisca il rilancio del nostro territorio e il tessuto imprenditoriale. Lo stesso discorso vale per la rete ferroviaria e per tutte le altre infrastrutture che necessitano di un rilancio o di una ricostruzione mirata, per essere al passo con le esigenze di un turismo in crescita."