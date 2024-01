Ultima dell’andata per i ragazzi di coach Vandelli

Il weekend del basket cittadino inizierà stasera alle 21 sempre al PalaIppo dove la Cesena Basket 2005 ospiterà Russi nella 17esima giornata del campionato di Divisione Regionale 1, ultima del girone d’andata. Gli avversari sono ultimi in classifica, con appena 4 punti, frutto di due vittorie, mentre i cesenati ne hanno vinte 10, nove delle quali in una striscia da record. Lo stop all’elenco di successi è arrivato la scorsa settimana sul campo della bolognese Baricella, anche a causa di importanti defezioni del roster cesenate, che pure questa sera non sarà al completo. Ma davanti al loro pubblico i biancazzurri hanno un’ottima occasione per ritrovare il ritmo della vittoria, che è valso la scalata fino al quarto posto (condiviso con Forlimpopoli) ad appena sei punti dalla vetta. La squadra di coach Vandelli ha dimostrato di meritare i piani alti e di potersi tuffarsi dal prossimo turno girone di ritorno con la consapevolezza di poter restare quanto meno dov’è ora.

l.r.