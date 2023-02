Ultima fase dei lavori al canile di Rio Eremo

La piena ripartenza di tutte le attività nel rinnovato canile intercomunale di Rio Eremo è ormai prossima. Sono entrati nella fase finale i lavori di ampliamento e di adeguamento della struttura che entro il prossimo marzo sarà dotata di 9 box e 9 cucce che andranno ad ultimare l’intervento, rendendo questo importante presidio territoriale ulteriormente funzionale e rispondente alle necessità emerse. I lavori, sono stati avviati lo scorso maggio dalla ditta Impresa Costruzioni Antonini Gregorio & C. di Sarsina. L’intervento, corrispondente a un investimento complessivo dell’amministrazione comunale di 200 mila euro, a cui si somma un contributo regionale di 75 mila euro, renderà la struttura ulteriormente funzionale non solo in riferimento al ricovero dei cani ma anche rispetto allo svolgimento di tutte le attività di accalappiamento, recupero, custodia, mantenimento e cura degli animali abbandonati. "Entro la primavera – commenta l’Assessore ai Lavori pubblici Christian Castorri – concluderemo anche il cantiere avviato poco più di un anno fa nell’area del canile intercomunale di Rio Eremo. Nel corso di questi mesi non sono mancate le difficoltà dovute principalmente alla mancanza di materie prime e in alcuni casi anche di manodopera. Con la ditta a cui sono stati affidati i lavori abbiamo cercato in tutti i modi di individuare delle concrete soluzioni al fine di non rallentare il cantiere. Come già detto, questo intervento garantirà un ampliamento dell’attuale struttura con relative nuove aree dedicate e box da destinare ai sequestri e alla quarantena".

Al canile di Rio Eremo fanno riferimento le amministrazioni comunali di Cesena, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, Gambettola, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Borghi, Sogliano sul Rubicone, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, Bagno di Romagna e Verghereto. La struttura, attualmente gestita dalla ditta Obiettivo solidale Società cooperativa sociale onlus di Gatteo che collabora con l’Associazione cesenate Protezione animali, oltre che rispondere alle nuove esigenze normative sarà più rinnovata e accogliente.